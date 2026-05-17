Entidade envia relação de empresas do setor de combustíveis para combate à sonegação fiscal

A entidade enviou uma relação de empresas do setor de combustíveis para a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria de Fazenda do Governo do Rio, que se enquadram na figura do devedor contumaz, grupos ou companhias que se valem da sonegação de impostos como modelo de negócios.

A entidade enviou à Receita Federal , à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria de Fazenda do Governo do Rio uma relação de empresas do setor de combustíveis que se enquadram na figura do devedor contumaz , grupos ou companhias que se valem da sonegação de impostos como modelo de negócios.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que amparou a operação, afirma, com base em dados da PGFN, que as dívidas das empresas vinculadas ao conglomerado Refit somam aproximadamente R$ 52 bilhões, sendo 94% desse passivo, da ordem de R$ 48,9 bilhões, concentrado na Refit. A maior parte dos passivos de ICMS da Refit e das empresas ligadas a ela está nos Estados do Rio e São Paulo, de acordo com o ICL.

Dos R$ 39,6 bilhões em aberto, São Paulo responde por R$ 11,3 bilhões, enquanto o Rio de Janeiro totaliza R$ 23,5 bilhões. O restante está em outros Estados, conforme dados da PGFN compilados pelo ICL. O Rio de Janeiro foi um dos centros da operação desta sexta-feira, que envolveu busca e apreensão na casa do ex-governador, Claudio Castro, entre outros nomes que passaram pelo governo





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