Entenda a complexidade e os impactos do fenômeno climático El Niño

O possível retorno do El Niño gera debates sobre sua intensidade, com especialistas alertando contra o uso de termos sensacionalistas e destacando as incertezas climáticas globais.

O fenômeno climático conhecido como El Niño , que pode estar a caminho ainda este ano, tem gerado debates acalorados entre meteorologistas e o público geral. Em algumas esferas, o evento é erroneamente apelidado de El Niño Godzilla, uma nomenclatura que especialistas consideram um exagero alarmista.

Um evento típico de El Niño provoca a elevação das temperaturas globais, intensifica tempestades tropicais em certas regiões e impõe condições de seca severa em outras áreas do planeta. Atualmente, pairam incertezas consideráveis sobre qual será a real magnitude desse fenômeno e, consequentemente, não se sabe com precisão até que ponto ele poderá afetar as populações e a economia mundial.

A cientista atmosférica Kimberley Reid, vinculada à Universidade de Melbourne, na Austrália, classificou a expressão El Niño Godzilla como um absurdo. Ela relatou à BBC que meteorologistas australianos têm recebido contatos frequentes de agricultores preocupados, temendo que esse termo alarmante sinalize uma seca devastadora que destruiria suas fontes de renda e subsistência.

Para compreender o fenômeno, é necessário compará-lo ao seu homólogo, o La Niña. Ambos são identificados pelo monitoramento das temperaturas da superfície do mar na parte central e oriental do oceano Pacífico. Enquanto o El Niño é caracterizado pelo aquecimento dessas águas, o La Niña representa um resfriamento. Tais eventos costumam ocorrer em ciclos que variam de dois a sete anos, persistindo habitualmente por períodos de nove a doze meses, embora possam durar mais.

Após o fim do ciclo mais recente entre 2024 e 2025, o Pacífico encontra-se atualmente em uma condição neutra, sem o predomínio de nenhum dos dois fenômenos. É fundamental ressaltar que os eventos climáticos não são idênticos em suas manifestações, apresentando consequências distintas a depender da região e da época do ano. Contudo, há efeitos previsíveis e documentados.

Países do lado oeste do Pacífico, como Austrália, Indonésia e Filipinas, tendem a sofrer com um clima mais seco, aumentando o risco de incêndios florestais. Já no lado sul-americano, nações como Peru e Equador costumam enfrentar um clima excessivamente úmido, culminando em inundações. Além disso, o El Niño pode enfraquecer monções na Índia e gerar tempestades de inverno no sudoeste dos Estados Unidos.

Em abril, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos estimou uma probabilidade de 61% para o surgimento do El Niño entre maio e julho, com chances de perdurar até o fim de 2026. Apenas 25% dos modelos indicam que o fenômeno possa atingir uma intensidade muito forte. Tim Stockdale, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, reforça que a nomenclatura Super El Niño é uma criação recente para descrever episódios de grande escala, similares aos ocorridos em 1997-98 ou 2015-16, quando as anomalias térmicas superaram 2 °C.

Atualmente, os modelos científicos convergem para um El Niño de proporções moderadas, embora um evento forte não esteja descartado. Kimberley Reid faz uma analogia interessante, comparando a medição climática ao Índice de Massa Corporal (IMC), que pode classificar erroneamente um fisiculturista como obeso. Para a cientista, a força do El Niño no oceano nem sempre se traduz linearmente em impactos em terra firme, sendo necessário observar diversos fatores regionais.

Além disso, a ciência admite a existência da barreira de previsibilidade, um fenômeno que torna as projeções feitas entre março e maio menos confiáveis. Assim, a cautela é a palavra de ordem, visto que previsões anteriores já falharam, como em 2017, quando um esperado El Niño deu lugar a um La Niña, demonstrando que mesmo modelos robustos não garantem a materialização dos eventos





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