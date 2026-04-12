Enquete EXTRA: Quem deve ser eliminado do 'BBB 26'?

Acompanhe as últimas atualizações da enquete do EXTRA e saiba quem está mais perto de deixar o 'BBB 26'. Veja como a votação está se desenrolando e como você pode participar para influenciar o resultado. Descubra os detalhes sobre a formação do paredão, os votos e o contragolpe.

Por volta das 17h30, um dos participantes Gabriela, Marciele ou Leandro Boneco será eliminado do programa. As últimas atualizações da enquete realizada pelo jornal EXTRA indicam mudanças na diferença de votos entre Boneco e Marciele. Boneco, que segue como o favorito para deixar o programa, acumulava 47,73% dos votos às 11h00. Marciele diminuiu a diferença e alcançou 47,05%. Gabriela permanece com a menor probabilidade de sair, somando 5,22% dos votos.

A formação do paredão começou na noite de sexta-feira, com Juliano Floss indicando Gabriela. Ele também desempatou entre Boneco e Marciele, que receberam o mesmo número de votos da casa. Marciele foi parar no paredão, mas ganhou o direito do contragolpe e puxou Boneco para a berlinda. A decisão do contragolpe foi de Milena, que escolheu o emparedado pela casa ou o líder. Essa vantagem foi conquistada na quinta-feira (9) pela manhã, quando ela foi a primeira a apertar o botão vermelho misterioso no gramado da casa. Milena concedeu o poder a Marciele. A eliminação ocorrerá no domingo (12), e o jornal EXTRA questiona seus leitores: quem merece ser eliminado? Vote na enquete abaixo para expressar sua opinião. O público vota no gshow para a eliminação oficial, mas pode demonstrar sua torcida em nossa enquete para acompanhar a preferência dos espectadores. Nesta temporada, os votos da torcida e os votos únicos possuem pesos diferentes. O resultado da votação é calculado por meio de uma média ponderada, com 70% de peso para os votos únicos e 30% para os votos da torcida. A enquete do EXTRA não possui validade oficial. Para influenciar o jogo, é necessário se cadastrar e votar no site oficial do programa, gshow.globo.com/bbb.\Para votar, acesse minhaconta.globo.com em seu navegador. O cadastro é gratuito e pode ser feito com sua conta Google ou Facebook. Você precisará informar dados como data de nascimento e CPF. Em seguida, será solicitado um número de telefone para receber um SMS com um código de confirmação. Você também pode escolher receber o código via WhatsApp. Após, insira seus dados pessoais, como CPF, e marque a caixa concordando com os termos de uso. Selecione 'próximo'. Pronto! Você já pode votar no 'Big Brother Brasil'! Importante: menores de 13 a 16 anos precisam indicar um responsável para autorizar o acesso à conta Globo, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).\Outras notícias relacionadas ao 'BBB 26' também foram divulgadas. Solange Couto, do 'BBB 26', fez comentários sobre a aparência do cachorro de Jonas. Frases de Sol Vega, também do 'BBB 26', viralizaram em blocos de carnaval. Juliano Floss revelou no programa que uma harmonização de sua ex causou 'trauma', e Vivi Wanderley respondeu com uma indireta. O Flamengo investe em reforços e marketing, buscando se tornar uma referência em entretenimento esportivo. Um casal do funk eternizou o dia 19/11 em tatuagens. Nicole Bahls batizou uma galinha com o nome de Shakira. As sisters dançaram e se beijaram na pista, e a cunhã corre o risco de sair no paredão. Marie-Louise Eta, aos 34 anos, tornou-se a primeira mulher a comandar um time nas principais ligas europeias de futebol. A PEC 19/2024 progrediu no Congresso após dois anos parada. Uma proposta que reduz a jornada de trabalho dos enfermeiros foi aprovada na CCJ do Senado. Um helicóptero dos Bombeiros pousou na praia para socorrer uma vítima de mal súbito





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