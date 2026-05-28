Engenheiro do Google é acusado de fraude e lavagem de dinheiro por uso de informações privilegiadas

Procuradores federais de Nova York acusaram um engenheiro de software do Google de lucrar aproximadamente US$ 1,2 milhão com apostas na plataforma de mercado de previsões Polymarket.

Procuradores federais de Nova York acusaram um engenheiro de software do Google de lucrar aproximadamente US$ 1,2 milhão com apostas na plataforma de mercado de previsões Polymarket, usando informações privilegiadas confidenciais que obteve sobre as pessoas mais buscadas em 2025.

Michele Spagnuolo, o engenheiro de software do Google, teria usado uma conta chamada AlphaRaccoon para fazer diversas apostas de sim e não sobre quem seria a pessoa mais buscada no Google, segundo a denúncia. Ao contrário das contrapartes em suas negociações, Spagnuolo sabia o resultado dessas apostas antes do público em geral, porque tinha acesso a dados internos confidenciais e comercialmente valiosos do Google, alegam as autoridades. Spagnuolo é acusado de fraude de commodities, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Ele compareceu ao tribunal na quarta-feira (27) e foi liberado mediante fiança de US$ 2,2 milhões, com restrições de viagem. O Google informou que o engenheiro foi afastado do cargo. Spagnuolo é agora a segunda pessoa este ano a enfrentar acusações criminais por suposto uso de informações privilegiadas em mercados de previsão.

O Ministério Público dos Estados Unidos, para o Distrito Sul de Nova York, anunciou acusações de uso de informação privilegiada contra um homem por supostamente usar seu conhecimento sobre a planejada captura militar do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, para fazer apostas na Polymarket antes do evento. As autoridades alegam que Spagnuolo usou dados internos confidenciais do Google para fazer diversas apostas sobre a pessoa mais buscada na internet.

Em um dos casos, Spagnuolo apostou US$ 381,12 que sim para a possibilidade de d4vd estar entre as pessoas mais buscadas do ano e US$ 5 que d4vd seria a pessoa mais buscada no Google, com uma probabilidade implícita de ligeiramente superior a 0%, segundo a denúncia. Ele também apostou US$ 613.000 que não para o papa Leão XIII ser a pessoa mais buscada e pouco mais de US$ 500 mil que Donald Trump não seria a pessoa mais buscada.

As autoridades alegam que o engenheiro lucrou mais de US$ 1,2 milhão, quando o Google anunciou os resultados mais buscados. O Google tem uma parceria com outro mercado de previsões, o Kalshi, e usa seus dados para cobrir grandes eventos. Funcionários da redação estão proibidos de participar de mercados de previsões





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Fraude Lavagem De Dinheiro Informações Privilegiadas Mercado De Previsões

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nova Iguaçu terá Semana do MEI com atendimento gratuito, palestras e orientação para empreendedores | Nova IguaçuEvento vai oferecer atendimento ao público das 10h às 22h, com suporte para emissão de documentos, regularização de pendências e orientação para pequenos negócios

Read more »

Teatro Municipal de Nova Friburgo recebe espetáculo premiado com Vera Holtz | Nova FriburgoPeça oferecida pelo Sesc RJ será apresentada no próximo sábado, 29 de maio. Ingresso solidário deve ser trocado no dia anterior (28/5)

Read more »

Free Mountain Festival agita Nova Friburgo no fim de seman | Nova FriburgoEvento acontece nos dias 29 a 31 de maio e marca a abertura da temporada de montanhismo na cidade

Read more »

Nova York e Nova Jersey abrem investigação sobre preços de ingressos da Copa do MundoPromotores dos dois estados informaram que vão apurar se a Fifa explorou os torcedores com os valores das entradas

Read more »