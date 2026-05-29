Engenheiro de Software do Google é acusado de uso de informação privilegiada no Polymarket

Um engenheiro de software do Google foi acusado de usar informações privilegiadas no Polymarket, onde supostamente lucrou mais de US$ 1 milhão apostando em uma das buscas mais populares da internet no ano passado. Michele Spagnuolo, de 36 anos, compareceu perante um magistrado federal e foi liberado mediante fiança de US$ 2,25 milhões.

Um engenheiro de software do Google foi acusado de uso de informação privilegiada no Polymarket , onde supostamente lucrou mais de US$ 1 milhão apostando em uma das buscas mais populares da internet no ano passado.

Michele Spagnuolo foi acusado em uma denúncia tornada pública na quarta-feira (27) em um tribunal federal de Nova York. Spagnuolo, de 36 anos, compareceu perante um magistrado federal e foi liberado mediante fiança de US$ 2,25 milhões. O caso surge em meio à crescente preocupação com o uso de informação privilegiada em mercados de previsão.

As acusações contra Spagnuolo surgem pouco mais de um mês depois de um sargento-mestre das Forças Especiais do Exército dos EUA ter sido acusado de usar informações confidenciais sobre a operação para capturar o então presidente venezuelano Nicolás Maduro para apostar US$ 400 mil na Polymarket. De acordo com a denúncia, Spagnuolo, um cidadão italiano que ingressou no Google, da Alphabet Inc., em 2014, tinha acesso a dados da empresa que rastreavam as buscas dos usuários quando apostou que a pessoa mais buscada no Google em 2025 seria o cantor D4vd.

No mês passado, D4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, foi acusado de assassinar uma menina de 14 anos. Ele se declarou inocente. Na época, a Polymarket atribuiu uma 'probabilidade próxima de zero' de que D4vd seria a pessoa mais buscada, à frente de figuras como o Papa Leão XIV e Kendrick Lamar, disseram os promotores. Quando D4vd foi anunciado publicamente como a pessoa mais pesquisada em dezembro, Spagnuolo teria faturado cerca de US$ 1,2 milhão.

'Estamos colaborando com as autoridades policiais na investigação', disse um porta-voz do Google em comunicado. 'O funcionário acessou nosso material de marketing usando uma ferramenta disponível para todos os funcionários, mas usar informações confidenciais para fazer apostas é uma grave violação de nossas políticas. Afastamos o funcionário de suas funções e tomaremos as medidas cabíveis.

' Os promotores afirmaram que Spagnuolo, que negociava na Polymarket com o nome de usuário 'AlphaRaccoon', também tentou ocultar suas apostas com um serviço que adiciona proteção de privacidade às transações de criptomoedas, de acordo com a denúncia. Sua conta desapareceu do mercado depois que usuários do X e do Discord especularam que ela havia sido usada por um funcionário do Google para negociar antes do anúncio dos resultados de busca, disseram os promotores.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) entrou com uma ação civil paralela contra Spagnuolo na noite de quarta-feira, buscando penalidades civis e a restituição dos lucros ilícitos, entre outras medidas. A agência afirmou que uma das contas abertas em seu nome usava seu documento de identidade do governo italiano. Quando relatos online começaram a levantar suspeitas sobre as negociações de AlphaRaccoon na Polymarket em dezembro de 2025, Spagnuolo mudou seu nome de usuário, segundo a CFTC.

Gannon Ken Van Dyke, o sargento do Exército acusado de uso de informação privilegiada no caso da destituição de Maduro, declarou-se inocente. A Polymarket afirmou estar reforçando seus esforços contra o uso de informação privilegiada, visando expandir sua presença nos EUA. Em março, a empresa atualizou suas regras para esclarecer que certos tipos de apostas são proibidos, como agir com base em informações confidenciais roubadas ou apostar se os clientes estiverem em posição de influenciar o resultado de um evento.

A Polymarket está em parceria com a empresa de análise de blockchain Chainalysis Inc. para desenvolver ferramentas de detecção de uso de informação privilegiada. A empresa também está trabalhando com a Palantir e a TWG AI para identificar e relatar atividades suspeitas em apostas esportivas em sua plataforma nos EUA. A Polymarket colaborou com as autoridades no caso de Van Dyke e afirmou ter identificado outro operador que foi preso na quarta-feira em Nova York.

'Com duas prisões em duas tentativas neste setor resultantes de nossas denúncias criminais, a Polymarket se consolidou como líder em fiscalização', declarou a empresa em uma publicação no X. A principal atividade da Polymarket opera em paraísos fiscais, fora da supervisão dos reguladores americanos, e, por vezes, permite que clientes se cadastrem sem verificação de identidade. Embora os termos de serviço da Polymarket proíbam clientes americanos, operadores têm falado publicamente sobre como contornar as restrições da empresa utilizando uma rede privada virtual (VPN)





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