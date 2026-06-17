Enem 2026: Novo Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou um novo prazo para pagamento da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os candidatos não isentos devem pagar a taxa de 85 reais até a segunda-feira, 22 de junho. O pagamento pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou por meio de aplicativos bancários, utilizando a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) gerada na Página do Participante do portal do Inep.

até a segunda-feira 22. Antes do anúncio oficial, a data final de pagamento seria nesta quarta-feira. O valor da taxa de inscrição é 85 reais e a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) para pagamento é gerada na Página do Participante no portal do Inep .

Os candidatos não isentos devem usar a senha cadastrada no portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br. O pagamento da taxa de inscrição do exame pode ser feito pelos candidatos não isentos em qualquer banco, casa lotérica ou por meio de aplicativos bancários. Não serão aceitos pagamentos de inscrições por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou depósito em conta corrente, nem ordem de pagamento.

As opções de pagamento da GRU Cobrança são o Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, dentre outros e pode variar de acordo com a instituição financeira do pagador. Somente a quitação da taxa é o que garante a participação dos candidatos não isentos no exame nacional. O Inep avisa que o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, se realizado em duplicidade ou se for diferente de 85 reais.

Assim como não será devolvido o pagamento da taxa de inscrição, exceto em caso de cancelamento desta edição do Enem. O edital público do exame esclarece que é proibido transferir o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição do Enem para outro participante.

No Enem 2026, o Inep concedeu gratuidade para pessoas dos seguintes perfis e, por isso, não será gerada GRU Cobrança para pagamento.alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda familiar de até 1,5 salário-mínimo por pessoa;pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencentes a famílias de baixa renda e com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico); participantes que informaram na inscrição que usarão os resultados das provas para solicitar o certificado de conclusão do ensino médio e têm registro no CadÚnico.novo prazo para pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 22 de junho;recurso à negativa de atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;O Exame Nacional do Ensino Médio, que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes. Desde a edição de 2025, o Enem voltou a certificar a conclusão dessa etapa de ensino para os candidatos com 18 anos de idade completos e que também alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento nas provas e na redação. Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep.

Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enem 2026 Taxa De Inscrição Pagamento Inep GRU Cobrança

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Candidatos ao Enem 2026 devem pagar taxa de inscrição até quarta-feira | BrasilGuia no valor de R$ 85 está disponível na Página do Participante

Read more »

O Enem 2026 Será Realizado em Universidades por Todo o BrasilO Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que o pagamento do exame pode ser feito por cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, ou por PIX. O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, com questões sobre linguagens, ciências humanas, redação, ciências da natureza e matemática.

Read more »

Enem 2026: taxa de inscrição de R$ 85 pode ser paga até esta quarta-feiraValor deve ser pago pelos candidatos que não são isentos para confirmar a inscrição no exame

Read more »

Enem 2026: prazo para pagamento da taxa é prorrogadoValor de R$ 85 pode ser quitado até a próxima segunda-feira (22) por boleto, Pix, cartão ou débito

Read more »