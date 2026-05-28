Enem 2025: Veja como é a remuneração dos colaboradores em campo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é responsável pela seleção dos profissionais da Rede Nacional de Certificadores (RNC) que atuam na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do exame do Enem.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) é responsável pela seleção dos profissionais da Rede Nacional de Certificadores (RNC) que atuam na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do exame do Enem.

A contratação e capacitação dos demais colaboradores é de responsabilidade da empresa que coordena o exame. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a instituição contratada pelo Inep para a realização das tarefas.

De acordo com um documento da Supervisão de Aplicação de Avaliação da Coordenação de Logística do Cebraspe, os colaboradores com as menores diárias líquidas em 2025 foram os porteiros e membros do pessoal da limpeza, que receberam cerca de R$ 85 por dia. O Cebraspe também contrata aplicadores especializados, que são responsáveis por auxiliar os participantes que têm o pedido de atendimento especializado deferido.

Esses colaboradores receberam uma ajuda de custo de R$ 107 pelos dois dias de prova, além da remuneração pela atuação no exame. Além disso, o Cebraspe informou que havia capacitado presencialmente cerca de 27 mil coordenadores e assistentes para aplicação do Enem em novembro de 2025. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos certames mais importantes do Brasil e conta com uma equipe de colaboradores que atuam nos dois dias do exame.

A equipe de campo do Enem é composta por chefes de sala, aplicadores, fiscais de banheiro e seguranças, entre outros. Esses profissionais são responsáveis por garantir a aplicação das provas e a ordem no local de aplicação do exame. A remuneração dos colaboradores varia de acordo com a função e a experiência. Os colaboradores com as menores diárias líquidas em 2025 foram os porteiros e membros do pessoal da limpeza, que receberam cerca de R$ 85 por dia.

Já os aplicadores especializados receberam uma ajuda de custo de R$ 107 pelos dois dias de prova, além da remuneração pela atuação no exame





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