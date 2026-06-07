Endrick se destaca, marca gol da virada e reforça candidatura ao time titular do Brasil em amistoso contra o Egito

O atacante Endrick foi o grande destaque da vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Após ser recomendado por Ancelotti a buscar mais minutos, o jovem respondeu com gol e performance decisiva, chamando a atenção da imprensa espanhola e reforçando sua briga por uma vaga entre os titulares.

O jogo amistoso entre Brasil e Egito , realizado neste sábado (6), terminou com vitória brasileira por 2 a 1, em Cleveland, e craque da partida foi o jovem atacante Endrick , do Real Madrid .

Ele balançou as redes no segundo tempo, consolidando uma performance destacada que chamou a atenção da imprensa internacional, especialmente da Espanha. O periódico Marca, em sua cobertura, ressaltou que o técnico Carlo Ancelotti havia incentivado o jogador a buscar mais minutos em campo para se firmar na equipe, mas a resposta do atacante teria sido ainda mais contundente: enquanto a comissão técnica avaliava outras opções ofensivas, Endrick tornou-se o grande destaque da partida e reforçou sua candidatura a um lugar no time titular.

O jornal espanhol destacou que, no último amistoso antes da Copa do Mundo, Ancelotti testava novas formações, como a presença de Igor Thiago, mas o jovem acabou 'roubando a cena'. A publicação escreveu que o treinador recomendou que ele buscasse tempo de jogo, mas agora Endrick parece determinado a lutar por uma vaga no time titular.

A atuação foi exaltada também por outros veículos, que enaltecram sua capacidade de decisão e eficiência dentro da área, além de ter aproveitado a oportunidade para mandar uma mensagem clara na disputa por espaço na Seleção Brasileira. O primeiro tempo da partida foi marcado por vacilos e preocupação com a lesão do meio-campista Wesley.

O Brasil começou pressionando alto, com a defesa avançando quase até o meio-campo, e abriu o placar aos 6 minutos, com gol de Bruno Guimarães após roubo de bola. Porém, quatro minutos depois, Marquinhos, de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas a bola foi interceptada por Ziko, que empatou para o Egito. A situação piorou quando Wesley sofreu possível lesão, gerando apreensão entre os torcedores.

No segundo tempo, Ancelotti promoveu várias mudanças, mantendo apenas Raphinha entre os titulares que iniciaram a partida. O time brasileiro manteve a pressão ofensiva e, aos 6 minutos da etapa final, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, virou o jogo. A partir daí, o Brasil administrou o resultado e o ritmo da partida até o apito final.

A vitória reforça a boa fase do jovem atacante e a disputa por uma vaga no time titular da Seleção, sobretudo no contexto de preparação para a Copa do Mundo





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