Endrick: O jovemfenômeno brasileiro que disputa seu primeiro Mundial após quebrar recordes na Europa

Com apenas 19 anos, o atacante Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das maiores esperanças do Brasil após destacar-se por Palmeiras, Real Madrid e Lyon, e bater recordes históricos.
O atacante brasileiro Endrick , de 19 anos, disputa seu primeiro Mundial após acumular impressionantes recordes por Real Madrid , Lyon e Seleção Brasileira ainda antes de completar 20 anos.
Passagens marcantes por Espanha e França consolidaram o jovem como uma das principais esperanças do Brasil para a Copa de 2026. A ascensão foi meteórica: aos 16 anos, já atuava pelo Palmeiras e, em outubro de 2022, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol no Brasileirão na era dos pontos corridos, contribuindo para o título nacional. Suas atuações despertaram o interesse de gigantes europeus, e a transferência para o Real Madrid se concretizou.
Em sua primeira temporada, bateu recordes no clube merengue, como o de jogador mais jovem a balançar as redes na La Liga e na Liga dos Campeões. Apesar da forte concorrência com estrelas como Mbappé e Vinicius Júnior, que limitaram sua presença como titular, Endrick buscou mais minutos no Lyon, onde se tornou referência ofensiva, somando oito gols e nove assistências e liderando o time em participações diretas em gols.
Mesmo em derrota dolorosa do Lyon para o Lens, foi ovacionado pela torcida, demonstrando sua rápida identificação com os fãs. Pela Seleção Brasileira, o atacante também brilhou: em março de 2024, marcou o gol da vitória sobre a Inglaterra em Wembley, tornando-se o jogador mais jovem a marcar no estádio por uma seleção principal, com apenas 17 anos e 246 dias. Esse gol também o colocou entre os mais jovens a marcar pela equipe brasileira, igualando marcas históricas.
Endrick carrega uma lista de recordes, incluindo ser o estrangeiro mais jovem a marcar pela La Liga, o sul-americano mais jovem na Champions League e o mais jovem a disputar uma Copa América pelo Brasil desde Pelé. Sua trajetória precoce e repleta de conquistas o coloca como uma das principais figuras do futebol mundial na atualidade, com grande expectativa para sua participação no próximo Mundial
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