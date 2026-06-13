Endrick: O jovemfenômeno brasileiro que disputa seu primeiro Mundial após quebrar recordes na Europa

Com apenas 19 anos, o atacante Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das maiores esperanças do Brasil após destacar-se por Palmeiras, Real Madrid e Lyon, e bater recordes históricos.

O atacante brasileiro Endrick , de 19 anos, disputa seu primeiro Mundial após acumular impressionantes recordes por Real Madrid , Lyon e Seleção Brasileira ainda antes de completar 20 anos.

Passagens marcantes por Espanha e França consolidaram o jovem como uma das principais esperanças do Brasil para a Copa de 2026. A ascensão foi meteórica: aos 16 anos, já atuava pelo Palmeiras e, em outubro de 2022, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol no Brasileirão na era dos pontos corridos, contribuindo para o título nacional. Suas atuações despertaram o interesse de gigantes europeus, e a transferência para o Real Madrid se concretizou.

Em sua primeira temporada, bateu recordes no clube merengue, como o de jogador mais jovem a balançar as redes na La Liga e na Liga dos Campeões. Apesar da forte concorrência com estrelas como Mbappé e Vinicius Júnior, que limitaram sua presença como titular, Endrick buscou mais minutos no Lyon, onde se tornou referência ofensiva, somando oito gols e nove assistências e liderando o time em participações diretas em gols.

Mesmo em derrota dolorosa do Lyon para o Lens, foi ovacionado pela torcida, demonstrando sua rápida identificação com os fãs. Pela Seleção Brasileira, o atacante também brilhou: em março de 2024, marcou o gol da vitória sobre a Inglaterra em Wembley, tornando-se o jogador mais jovem a marcar no estádio por uma seleção principal, com apenas 17 anos e 246 dias. Esse gol também o colocou entre os mais jovens a marcar pela equipe brasileira, igualando marcas históricas.

Endrick carrega uma lista de recordes, incluindo ser o estrangeiro mais jovem a marcar pela La Liga, o sul-americano mais jovem na Champions League e o mais jovem a disputar uma Copa América pelo Brasil desde Pelé. Sua trajetória precoce e repleta de conquistas o coloca como uma das principais figuras do futebol mundial na atualidade, com grande expectativa para sua participação no próximo Mundial





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Endrick Brasil Mundial 2026 Recordes Real Madrid Lyon Seleção Brasileira Jovem Promessa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Endrick, não se inspire em Neymar!Brilhe, menino. E não leve nunca uma mala com R$ 21 milhões em relógios para uma Copa do Mundo

Read more »

Esposa de Endrick, Gabriely Miranda aluga mansão nos EUA para acompanhar marido na Copa do MundoInfluencer postou um vídeo do imóvel com suíte espaçosa, piscina, playground e piscina para reunir a família durante os jogos do Brasil

Read more »

Rayan e Igor Thiago são os jogadores que mais valorizaram após convocaçãoAtacantes chegam ao Mundial em alta no mercado; Endrick recupera protagonismo e também registra crescimento

Read more »

Copa do Mundo 2026: Mundial entra no segundo dia com 'bis' de cerimônia de aberturaEUA x Paraguai disputam primeira partida do grupo D da Copa do Mundo, que também tem Austrália e Turquia; México estreou com vitória contra a África do Sul

Read more »