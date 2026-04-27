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Endrick Mantém Futuro em Aberto e Não Descarta Saída do Real Madrid

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Endrick Mantém Futuro em Aberto e Não Descarta Saída do Real Madrid
EndrickReal MadridOlympique Lyonnais
📆4/27/2026 9:53 PM
📰CNNBrasil
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Atacante brasileiro Endrick, emprestado ao Lyon, declara não saber onde jogará na próxima temporada, deixando em aberto a possibilidade de retornar ao Real Madrid ou seguir para outro clube. Sua boa fase no Lyon o coloca novamente no radar da seleção brasileira.

O tempo urge para uma definição sobre o futuro de Endrick , mas o jovem atacante brasileiro demonstra tranquilidade diante da incerteza, mantendo todas as possibilidades em aberto para a próxima temporada.

Em uma entrevista recente ao Canal+ Foot, Endrick abordou seu futuro com serenidade, evitando compromissos firmes e sinalizando a disposição de seguir diferentes caminhos em sua carreira. A declaração do jogador, que atualmente está emprestado ao Olympique Lyonnais pelo Real Madrid, gerou ampla repercussão na mídia esportiva europeia, evidenciando a indefinição que paira sobre seu destino.

Endrick enfatizou que sua prioridade no momento é o presente, focando em seu desempenho no Lyon e na busca por resultados positivos com o clube francês. Ele expressou gratidão pela oportunidade de atuar no Lyon, destacando o ambiente de maior regularidade e confiança que encontrou na equipe. O atacante reconheceu que a sequência de jogos e o apoio recebido têm sido fundamentais para o seu desenvolvimento e para a retomada de seu melhor futebol.

A passagem pelo Lyon tem se mostrado um ponto de inflexão em sua trajetória, permitindo que ele ganhe experiência, aprimore suas habilidades e volte a ser um jogador de impacto. A melhora em seu desempenho também reacendeu o interesse da comissão técnica da seleção brasileira, que o observa de perto como um potencial candidato para o ciclo que visa a Copa do Mundo de 2026.

A retomada do protagonismo em campo é vista como um fator crucial para suas chances de ser convocado para a seleção. O Real Madrid, clube detentor dos direitos federativos de Endrick, aguarda ansiosamente por uma definição sobre o futuro do jogador. A diretoria merengue acompanha de perto sua evolução no Lyon e avaliará as melhores opções para sua carreira. A possibilidade de Endrick retornar ao Real Madrid na próxima temporada é real, mas não é a única em consideração.

Outros clubes europeus também demonstraram interesse em contar com o jovem atacante, o que aumenta a complexidade da situação. A decisão final dependerá de diversos fatores, incluindo o plano de jogo do Real Madrid, as oportunidades oferecidas por outros clubes e, principalmente, a vontade do próprio Endrick. Enquanto o futuro permanece incerto, o foco imediato do jogador é o confronto decisivo contra o Stade Rennais, no próximo domingo, 3 de maio, em partida válida pelo Campeonato Francês.

A vitória é fundamental para o Lyon se manter na disputa por uma vaga no G-4, que garante a classificação para as competições europeias. Endrick está determinado a dar o seu melhor para ajudar o Lyon a alcançar seus objetivos e a consolidar sua posição como um dos principais talentos do futebol brasileiro. A performance neste jogo, e nas próximas partidas, poderá influenciar diretamente as decisões sobre seu futuro, tanto em relação ao seu clube quanto à seleção brasileira.

A pressão é grande, mas Endrick se mostra preparado para enfrentar o desafio e mostrar todo o seu potencial

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