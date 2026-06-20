Endrick estreia pelo Brasil contra Haiti e domina redes sociais

O jovem atacante Endrick fez sua primeira aparição com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo, entrando no jogo contra o Haiti. A decisão atendeu aos pedidos da torcida, que se manifestou nas redes sociais com memes e euforia. O técnico Carlo Ancelotti elogiou a maturidade e paciência do jogador de 19 anos.
Endrick realizou sua estreia pela seleção brasileira em uma partida contra o Haiti , durante a Copa do Mundo. O jovem atacante de 19 anos, que atua pelo Real Madrid , entrou em campo após insistentes pedidos da torcida, que demonstrations intensa expectativa e gerou uma onda de memes nas redes sociais .
O técnico Carlo Ancelotti, inicialmente cauteloso sobre a possibilidade de utilizá-lo, acabou atendendo aos apelos dos fãs e escalou o jogador. A presença de Endrick foi um dos principais desejos da torcida após o jogo contra o Marrocos, e sua entrada foi recebida com grande entusiasmo no estádio na Filadélfia, onde brasileiros celebraram o anúncio. Ancelotti destacou a maturidade, paciência e talento extraordinário do atleta, ressaltando que a família do jogador também é muito paciente, aspectos importantes para um jovem.
Após ficar de fora da estreia contra o Marrocos, Endrick foi alvo de muitas piadas virtuais, com usuários sugerindo que Ancelotti não queria colocá-lo de forma alguma. Essas postagens viralizaram nos dias que antecederam a partida contra o Haiti.
A partida contra o Haiti, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo, contou com outros momentos destacados, como o gol de Matheus Cunha, a anulação de um tento de Raphinha, a substituição deste por Rayan, as comemorações de Vini Jr. e Paquetá, e uma defesa crucial de Danilo. Também foi registrada a emoção da mãe de Matheus Cunha nas arquibancadas. A cobertura fotográfica da partida foi realizada por Kevin C. Cox, Dan Mullan e Angela Weiss.
Além disso, há menções a outras notícias, como a performance de Vini Jr. na Copa, a cooperação internacional contra o crime organizado, uma reflexão sobre legitimidade de poder, uma homenagem a Almir Sater, uma crítica ao racismo creditício e um alerta sobre o futuro de um sistema de proteção coletiva
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