Endrick entra entre os dez jovens mais valiosos da Copa 2026 e fica em terceiro no ranking de "wonderkids"

TransferRoom coloca o atacante brasileiro Endrick na nona posição entre os sub‑21 mais valiosos da Copa do Mundo de 2026, com avaliação de € 78,8 milhões, e destaca sua terceira colocação entre os "wonderkids" do torneio.
Endrick , atacante de 19 anos que desponta na Seleção Brasileira, assumiu a nona posição no ranking dos jogadores sub‑21 mais valiosos da Copa do Mundo de 2026, de acordo com a avaliação recente da plataforma TransferRoom.
O relatório apresenta o "Expected Transfer Value" (xTV), um índice que estima quanto um clube poderia receber ao vender um atleta em condições de mercado favoráveis. Segundo esse critério, o brasileiro tem um valor de mercado aproximado de € 78,8 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 503 milhões.
A metodologia da TransferRoom combina o desempenho atual do jogador, sua idade e a trajetória de desenvolvimento observada em perfis semelhantes ao longo da história, buscando projetar o potencial máximo que o atleta pode alcançar em um cenário otimista. No topo da lista figura Lamine Yamal, atacante de 18 anos do Barcelona e da seleção espanhola, cujo valor estimado chega a € 253,6 milhões (aproximadamente R$ 1,62 bilhão), mais de três vezes a avaliação de Endrick.
Logo atrás do espanhol estão nomes como Kenan Yıldız, da Turquia (€ 119,9 milhões), e Désiré Doué, da França (€ 115,3 milhões). O ranking também inclui jovens promessas como Pau Cubarsí, Warren Zaïre‑Emery, João Neves e Arda Güler, que se juntam a Endrick como alguns dos talentos mais cobiçados pelas grandes equipes europeias.
Além da classificação de valor de mercado, o levantamento da TransferRoom posicionou o brasileiro na terceira colocação entre os "wonderkids" da Copa, ficando atrás apenas de Lamine Yamal e do também espanhol Pau Cubarsí, ambos de 18 e 19 anos respectivamente, reforçando a reputação de Endrick como um dos principais alvos de investimento no futebol mundial. A valorização de Endrick reflete não apenas seu impacto imediato nos jogos, mas também o reconhecimento de seu potencial de desenvolvimento a longo prazo.
A plataforma destaca que o xTV considera a evolução histórica de atletas com características técnicas e físicas semelhantes, o que sugere que o brasileiro ainda tem margem para ampliar seu valor nos próximos anos, especialmente se mantiver a regularidade de desempenho em competições internacionais e nas principais ligas europeias. Essa perspectiva faz de Endrick um dos jovens mais monitorados pelos clubes, agências e analistas de mercado, que veem nele uma combinação rara de talento precoce, versatilidade ofensiva e capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo.
O futuro do atacante parece promissor, e sua trajetória será acompanhada de perto à medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, oferecendo ainda mais oportunidades para que seu valor de mercado evolua de forma significativa
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