Endrick brilha novamente e garante vitória do Brasil sobre o Egito em amistoso

Jovem atacante de 19 anos sai do banco para marcar gol da vitória e reafirma sua importância na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

O atacante Endrick , de apenas 19 anos, voltou a mostrar sua estrela na noite deste sábado (6) ao sair do banco de reservas e marcar o gol da vitória do Brasil sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.

O jovem, que tem sido uma peça importante no esquema do técnico Carlo Ancelotti, demonstra a cada partida que está disposto a lutar por um lugar entre os titulares. Com a confiança do treinador e o apoio da torcida, Endrick vem se consolidando como um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro. A entrada de Endrick no segundo tempo mudou o rumo da partida.

O Brasil enfrentava dificuldades para furar a defesa egípcia, mas o jovem atacante, com sua velocidade e faro de gol, encontrou espaço para finalizar com precisão e garantir a vitória. Este não é um feito isolado: Endrick já saiu do banco em 75 oportunidades na carreira, marcando 14 gols em 12 partidas diferentes. Pela Seleção Brasileira, ele tem quatro gols, todos marcados quando começou no banco.

Em 17 jogos pelo Brasil, apenas duas vezes foi titular, mas sua eficiência como reserva imediato é impressionante. Após o jogo, Endrick falou sobre a emoção de marcar o gol da vitória e seu amor pela Seleção. É uma sensação maravilhosa. Acho que ter essa sensação é uma coisa inexplicável.

Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. E eu hoje pude fazer o gol da vitória. Eu fico muito feliz porque, quando eu estava machucado, eu não podia vir para a Seleção. E é a pior coisa para um jogador brasileiro.

Se Deus quiser, eu nunca mais vou passar por essa sensação de ficar fora da Seleção, pois aqui é onde eu quero estar, aqui é onde eu quero mostrar meu futebol. Sempre dou a vida pela minha nação. Fico muito grato por esse gol, declarou o atacante. Quando questionado sobre o apoio da torcida brasileira, Endrick respondeu com gratidão: Eu me sinto um cara abençoado, porque Deus está do meu lado.

Deus coloca um brilho em mim, no qual eu posso expressar para as pessoas. E expresso para as pessoas também que estão do meu lado. Então é isso que eu tenho que demonstrar para todo mundo, para quem está realmente do meu lado. E também o povo brasileiro, que me pede, que está comigo.

E eu amo todos eles. Espero o apoio deles agora para a gente seguir firme. Porque eles são importantes para a gente também. E é isso.

O atacante também comentou sobre a disputa por vaga no time titular: Eu fico muito agradecido pelo gol. Eu acho que Deus vai colocar bem o time titular na cabeça do Carlo (Ancelotti). Vamos seguir trabalhando todos os 26 jogadores, até quem está de fora, que é o Ney, que está trabalhando como louco lá na academia. Então, vão ser os 26 jogadores disputando, correndo, fazendo de tudo para poder estar no campo e ajudar o Brasil.

Eu acho que quem o Mister tem que colocar dentro de campo, eu acho que vai fazer de tudo e dar o melhor para a Seleção Brasileira. Com a vitória, o Brasil encerra sua preparação para a Copa do Mundo com moral elevada. A atuação de Endrick reforça a ideia de que o jovem pode ser um trunfo importante no decorrer do torneio, especialmente em momentos de pressão.

O técnico Carlo Ancelotti terá decisões difíceis pela frente, mas a versatilidade de Endrick e sua capacidade de decidir partidas saindo do banco são argumentos fortes a seu favor. A torcida brasileira, que já demonstra grande carinho pelo jogador, espera vê-lo brilhar ainda mais no Mundial. Enquanto isso, o elenco segue focado nos treinos e na preparação para o primeiro desafio.

A estreia está próxima, e a expectativa é de que o Brasil, com seu elenco recheado de estrelas, possa conquistar o hexacampeonato. Endrick, com sua humildade e talento, promete dar o máximo para ajudar a Seleção a alcançar esse objetivo. O futuro do futebol brasileiro parece estar em boas mãos





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