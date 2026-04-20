Endrick brilha no Lyon e domina estatísticas do Campeonato Francês

O atacante brasileiro Endrick se destaca no Lyon como o líder em participações em gols e ações ofensivas da Ligue 1, superando estrelas do PSG.

A ascensão meteórica de Endrick no futebol europeu tem surpreendido especialistas e torcedores, consolidando o jovem atacante brasileiro como uma das principais figuras do Campeonato Francês. Desde que foi emprestado pelo Real Madrid ao Lyon , o jogador de 19 anos transformou o cenário competitivo da liga, assumindo o protagonismo absoluto com números que impressionam.

Com quatro gols marcados e seis assistências registradas em apenas 12 partidas, ele lidera a competição em participações diretas em gols, superando nomes consagrados do futebol mundial, como Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia, ambos atletas do Paris Saint-Germain. Essa performance não apenas justifica a confiança depositada pelo clube francês, mas também levanta debates sobre seu futuro no futebol de elite. Segundo dados levantados pela plataforma Sofascore, o impacto de Endrick vai muito além da estatística final de gols e assistências. O atleta é atualmente o líder da liga em diversos quesitos ofensivos, incluindo a criação de oportunidades claras, somando oito chances criadas, além de registrar 21 finalizações precisas e 29 dribles bem-sucedidos. Sua atuação recente no Parque dos Príncipes, onde foi o grande maestro da vitória do Lyon sobre o PSG, serviu como uma demonstração clara de sua maturidade tática e técnica. O jogador demonstrou uma capacidade rara de ditar o ritmo da partida, sendo decisivo tanto na construção das jogadas quanto no momento final da execução. Esta fase atual de Endrick no Lyon reflete uma adaptação rápida e eficaz ao estilo de jogo intenso da Ligue 1. Ao ganhar a minutagem que lhe faltava no Real Madrid, o brasileiro tem conseguido demonstrar uma versatilidade ímpar, atuando não apenas como um finalizador de área, mas como um articulador que se movimenta por todo o terço final do campo. A torcida do Lyon já o trata como um pilar da equipe, e o desempenho consistente sob pressão, especialmente em clássicos contra o PSG, reforça a tese de que o atacante possui o psicológico necessário para lidar com as maiores exigências do futebol global, prometendo um futuro brilhante e recheado de conquistas técnicas nos próximos anos de sua carreira europeia





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