A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da CNC revela que o endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível em 15 anos em abril de 2026. O cartão de crédito, com juros de até 90% ao ano, é o principal vilão. A reportagem explica como funciona o score de crédito, estratégias para quitar dívidas e alternativas de crédito para negativados por meio de fintechs reguladas.

Em abril de 2026, um dado alarmante foi divulgado: 80,9% das famílias brasileiras estavam com dívidas ativas, alcançando o maior nível já registrado em mais de 15 anos da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Isso significa que quatro em cada cinco lares no país estão com contas parceladas, financiamentos ou empréstimos em vigor. Desse total, 29,7% já enfrentam dívidas em atraso, configurando um cenário de alta inadimplência. O principal responsável por esse endividamento tem nome e está na carteira de grande parte da população: o cartão de crédito, com juros do rotativo que chegam a cerca de 90% ao ano, conforme dados do Banco Central de fevereiro de 2026.

A situação gera um paradoxo cruel: o brasileiro nunca esteve tão endividado e, ao mesmo tempo, nunca teve tão pouco acesso ao crédito que poderia ajudá-lo a sair da inadimplência. Isso ocorre porque os bancos negam automaticamente quem está com o nome restrito, e a Selic elevada encarece ainda mais as poucas linhas de crédito disponíveis no mercado. A despeito da dificuldade, o cenário tem saída, e ela começa com uma pergunta simples: o que fazer agora?

Para recuperar o controle financeiro, é fundamental entender como funciona o score de crédito, uma pontuação que varia de 0 a 1.000 e indica a probabilidade de um consumidor pagar suas contas em dia. Esse número é calculado com base em histórico de pagamentos, relacionamento com o mercado de crédito, tempo de cadastro e comportamento financeiro recente. Segundo orientações oficiais da Serasa, vários fatores têm impacto direto na pontuação.

Dados desatualizados, como endereço ou telefone antigo, podem prejudicar a avaliação, por isso é importante manter o cadastro sempre atualizado, o que pode ser feito gratuitamente pelo site da Serasa. Contas de água, luz, telefone e internet entram no histórico; pagamentos em dia contam positivamente, enquanto atrasos impactam negativamente. Dívidas negativadas derrubam o score de forma significativa, e mesmo após a quitação, a pontuação tende a subir progressivamente nos meses seguintes.

Outro ponto crítico são as consultas ao CPF por instituições financeiras: cada uma gera um registro, e muitas consultas em curto intervalo sinalizam risco e podem reduzir a pontuação. Por isso, é recomendável evitar solicitar crédito de forma muito frequente. O Cadastro Positivo, por sua vez, registra o histórico de pagamentos realizados em dia - não apenas as dívidas - e quem paga em dia se beneficia com uma visão mais completa do perfil financeiro perante as instituições.

Usar serviços financeiros de forma regular e honrar compromissos ao longo do tempo constrói um histórico positivo, que pesa favoravelmente no cálculo do score. Além disso, fraudes e cobranças indevidas podem derrubar a pontuação sem que o consumidor saiba; o monitoramento gratuito está disponível no site da Serasa. Melhorar o score é o primeiro passo, mas para quem está com dívidas em atraso, é preciso atacar o problema na origem. Alguns caminhos práticos se destacam.

Antes de buscar qualquer alternativa externa, vale contatar diretamente a empresa ou banco com quem se tem a dívida. Credores têm interesse em receber e, em muitos casos, oferecem desconto no valor total, parcelamento estendido ou redução de juros para quem entra em contato com proposta de pagamento. A negociação direta costuma resultar nas melhores condições. Outra estratégia é priorizar dívidas com juros muito altos, como o rotativo do cartão, pois crescem mais rápido.

Quitar primeiro o que custa mais é uma decisão racional. Também é possível avaliar a troca de uma dívida cara por um empréstimo pessoal com juros menores, o que pode reduzir o custo total. Essa operação exige atenção ao Custo Efetivo Total (CET) e só faz sentido se o CET do empréstimo for inferior ao custo da dívida a ser quitada.

Para quem está com o nome restrito e precisa de crédito, o sistema bancário tradicional costuma ser uma porta fechada. Contudo, existem alternativas regulamentadas que avaliam o solicitante por critérios além do score tradicional, considerando o contexto real de cada pessoa, não apenas um número. Nesse segmento, fintechs regulamentadas pelo Banco Central operam onde os bancos se recusam a entrar.

A diferença fundamental está na metodologia de análise: enquanto o banco depende de dados formalizados e rejeita automaticamente quem tem CPF negativado, essas plataformas utilizam modelos proprietários que consideram um conjunto mais amplo de variáveis para avaliar a capacidade de pagamento de cada solicitante. Uma referência no setor é a , fintech brasileira com mais de 7 anos de operação, mais de 200 colaboradores e mais de 7 milhões de empréstimos emitidos.

A empresa atua como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 3.954 do Banco Central do Brasil, por meio de instituições financeiras parceiras - o que garante ao solicitante a segurança de uma operação regulamentada e auditável. A fintech detém a maior taxa de aprovação proporcional entre as fintechs de crédito pessoal do Brasil, aprovando 3,3 vezes mais que o segundo colocado.

No Reclame Aqui, ostenta o selo RA1000, o mais alto da plataforma, indicador de excelência no atendimento ao consumidor. Os empréstimos variam de R$ 50 a R$ 2.500, com prazo de pagamento de 1 a 14 meses e redução de juros na antecipação de parcelas. Ao solicitar uma proposta, o solicitante tem acesso à taxa de juros, à tarifa, ao IOF e ao Custo Efetivo Total (CET) antes de qualquer compromisso, o que permite uma decisão informada e transparente





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