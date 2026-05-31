Endividamento recorde atinge 80,9% das famílias brasileiras em abril de 2026

Em abril de 2026, 80,9% das famílias brasileiras estavam endividadas, um recorde histórico. Apesar do crescimento do PIB e da queda do desemprego, a alta taxa de juros e a inflação pressionam o orçamento familiar. A professora Jandiara Alves, com dívidas de R$ 30 mil, exemplifica a crise.

Em abril de 2026, o endividamento das famílias brasileiras atingiu um novo recorde histórico. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 80,9% das famílias estavam endividadas.

Esse número contrasta com indicadores econômicos positivos, como o crescimento do PIB de 2,3% em 2025, a taxa de desemprego de apenas 6,1% no primeiro trimestre e a inflação acumulada de 4,39% nos últimos doze meses. No entanto, muitas famílias ainda enfrentam dificuldades financeiras, como ilustra a história da professora Jandiara dos Santos Alves.

Jandiara, de 53 anos, começou a se endividar após ser aprovada em um concurso para auxiliar escolar em Rio das Ostras, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Natural de Niterói, ela precisou se mudar e passou a pagar aluguel, sem receber aumento salarial. Com o tempo, acumulou dívidas de cartão de crédito, empréstimos bancários, contas de internet e até mesmo com familiares. Atualmente, suas dívidas somam aproximadamente R$ 30 mil.

A professora relata que a situação afeta todos os aspectos de sua vida, gerando preocupação constante, noites sem dormir e a necessidade de abrir mão da vida social e do convívio com entes queridos. Ela tentou renegociar as dívidas pelo programa Desenrola 2.0, mas não conseguiu arcar com as novas parcelas e não tem condições de pagamento à vista. O economista Tiago Velloso aponta que a alta taxa de juros é um dos principais fatores para o aumento do endividamento.

A Selic está em 14,50% ao ano, após duas reduções consecutivas de 0,25 ponto percentual nas últimas reuniões do Copom. Segundo Velloso, juros altos encarecem o crédito e dificultam a quitação de dívidas.

Além disso, crises globais, como a guerra entre Estados Unidos e Irã e os conflitos no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia, elevam os custos de combustíveis e fertilizantes, pressionando a inflação e reduzindo o poder de compra da população. Uma pesquisa Genial/Quaest de maio mostrou que 69% dos entrevistados perceberam aumento no preço dos alimentos no último mês, e a mesma proporção acredita que o poder de compra dos brasileiros está menor do que no ano anterior.

Outro fator apontado é a falta de educação financeira, que leva muitos a optarem por crédito mais caro sem planejamento adequado. Diante desse cenário, a professora Jandiara representa a realidade de milhões de brasileiros que, mesmo em um contexto de crescimento econômico e baixo desemprego, lutam para equilibrar as contas. O governo federal anunciou o Desenrola 2.0 para renegociar dívidas de pessoas que recebem até cinco salários mínimos, mas o sucesso do programa depende da capacidade de pagamento dos endividados.

Enquanto isso, especialistas defendem a necessidade de uma política monetária mais flexível e de iniciativas de educação financeira para evitar que o endividamento continue crescendo. A história de Jandiara é um alerta sobre como as condições macroeconômicas impactam diretamente a vida das famílias, gerando não apenas dificuldades financeiras, mas também consequências emocionais profundas





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