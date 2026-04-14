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Endividamento no Brasil atinge níveis recordes: Juros altos e falta de educação financeira agravam crise

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Endividamento no Brasil atinge níveis recordes: Juros altos e falta de educação financeira agravam crise
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📆4/14/2026 7:21 AM
📰CNNBrasil
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O comprometimento da renda e o atraso no pagamento de dívidas atingiram níveis alarmantes no Brasil, impulsionados por juros elevados e pela falta de educação financeira, conforme indicam dados do Banco Central, Serasa e CNC.

O endividamento e a inadimplência no Brasil atingiram níveis alarmantes, com indicadores de diversas instituições, como o Banco Central, Serasa e CNC, apontando um cenário crítico para as finanças pessoais dos brasileiros. A Serasa registrou um aumento de 38% na inadimplência em 10 anos. O Banco Central expressou preocupação com o superendividamento das famílias, atribuindo o problema à facilidade de acesso ao crédito, combinada com a falta de educação financeira . Especialistas ouvidos pelo CNN Money destacam que os juros historicamente elevados e a baixa educação financeira são fatores estruturais que contribuem para a crise. A pesquisa da CNC revelou que o percentual de famílias endividadas atingiu 80,4% em março, renovando o recorde histórico. Diante da pressão financeira, muitos consumidores recorrem a empréstimos para quitar dívidas anteriores, o que, em um cenário de altas taxas de juros, pode levar a um ciclo de endividamento crescente.

A alta taxa básica de juros, Selic, que chegou ao seu patamar mais alto em duas décadas, e ainda que tenha sofrido um corte, segue em níveis elevados, dificultando a recuperação financeira das famílias. Mesmo com a redução, especialistas indicam que os efeitos da flexibilização levam tempo para serem sentidos pelos consumidores, e a expectativa é de que a Selic permaneça alta até o final do ano. Os altos juros levam as dívidas a dobrarem em pouco tempo. Dados do Banco Central indicam recorde de saques por pessoas físicas em dezembro de 2025, evidenciando a busca por crédito mesmo em um cenário desfavorável. O aperto monetário, consequentemente, elevou os juros de forma disseminada, com sinais de desaceleração nas concessões e projeções de crescimento menor. A ABBC (Associação Brasileira de Bancos) destacou o aumento de linhas emergenciais, alto endividamento, comprometimento de renda e crescente estresse financeiro.

A falta de educação financeira é um dos principais agravantes da crise. Vania Lima Bomfim, artesã, reconhece a importância do planejamento e da educação financeira, mencionando que a ausência de organização e imprevistos levaram ao endividamento. Pesquisas indicam que poucos brasileiros adotam práticas financeiras saudáveis, como controlar ganhos e despesas por meio de planilhas. A Dinx, ecossistema de educação financeira, revela que a minoria das famílias brasileiras considera fundamental controlar as finanças pessoais e planejar os gastos. A pesquisa demonstra a necessidade de ampliar a educação financeira para que a população tome decisões financeiras mais conscientes e evite o endividamento excessivo. O exemplo de Antônio “Totti” Ramalhete, que enfrentou dificuldades financeiras, ilustra como imprevistos e a falta de planejamento podem agravar a situação, mostrando a importância da educação financeira para lidar com os desafios econômicos.

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