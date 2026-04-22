Endividamento Dispara no Brasil: Mais de 80% das Famílias em Dívida e Recorde de Inadimplentes

Crise do endividamento atinge níveis alarmantes no Brasil, com a maioria das famílias em dívida e um número recorde de inadimplentes. O governo planeja novas medidas para renegociar dívidas e conter o uso excessivo de plataformas de apostas.

A situação financeira de grande parte da população brasileira é alarmante, com mais de 80% das famílias endividadas e um número recorde de 82 milhões de pessoas inadimplentes.

Essa realidade, que se agrava a cada mês, reflete-se em pedidos de auxílio espiritual, como a oração de uma mãe cearense à Santa Edwiges, protetora dos aflitos e endividados, clamando por condições de pagar as contas básicas. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que, em março, 29,6% das famílias possuíam dívidas em atraso, e 12,3% não tinham meios de quitá-las, comprometendo quase um terço da renda familiar.

Os principais tipos de dívidas são provenientes de cartões de crédito (84,9%), crediários do varejo (16%) e empréstimos pessoais (12,6%). Os dados da Serasa indicam que, em fevereiro, 81,7 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, representando quase metade da população adulta (49,9%), com uma dívida média de R$ 6.598,13 por pessoa.

Especialistas apontam que o aumento da oferta de crédito, impulsionado pelo maior acesso a contas bancárias durante a pandemia, as elevadas taxas de juros e a crescente popularidade das plataformas de apostas online (as chamadas 'bets') são os principais fatores que contribuem para esse cenário de endividamento. A situação preocupa o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente em um ano eleitoral, pois o alto endividamento pode mascarar os avanços na renda e a baixa taxa de desemprego, influenciando negativamente a percepção dos brasileiros sobre a economia, mesmo com a inflação controlada e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Em resposta à crise, o governo planeja lançar uma nova versão do programa de renegociação de dívidas Desenrola, com medidas como a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), estimados em R$ 7 bilhões, para a quitação de dívidas. Além disso, avalia mecanismos para conter o uso excessivo das plataformas de apostas, buscando reduzir o endividamento das famílias. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que o novo programa abrangerá tanto pessoas físicas quanto empresas.

Histórias como a de Bárbara Helena da Silva, de Santa Catarina, ilustram a angústia de muitos brasileiros, que recebem inúmeras ligações de cobrança e veem suas dívidas aumentarem rapidamente devido aos altos juros dos cartões de crédito. A norma que limita o aumento da dívida no cartão de crédito ao dobro do valor original, em vigor desde 2024, busca amenizar esse problema, mas ainda é preciso enfrentar os desafios impostos pelo crédito rotativo, utilizado por 27% dos entrevistados em uma pesquisa Datafolha





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