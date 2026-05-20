Encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin: Forças bilateral Despite Global Turmoil

As relações entre China e Rússia se reforçam, apesar das turbulências globais. Xi Jinping e Vladimir Putin, após um encontro marcado por um caloroso aperto de mãos, reafirmavam a confiança política mútua e a coordenação estratégica, apesar da guerra na Ucrânia e das tensões no comércio e no fornecimento de combustíveis.

O encontro entre os presidentes da China e da Rússia ocorreu menos de uma semana após a visita de Trump a Pequim, reafirmando a força de sua relação bilateral diante das turbulências do mundo.

Xi, segundo a agência de notícias, afirmou que ‘conseguimos aprofundar sem cessar a confiança política mútua e a coordenação estratégica com uma perseverança inabalável’, e Putin elogiou uma relação em um ‘nível sem precedentes’, particularmente no âmbito econômico, apesar dos ‘fatores externos desfavoráveis’. Os dois presidentes se reuniram em um contexto de múltiplas crises que afetam diretamente seus países, como as ameaças de retomada das hostilidades no Golfo Pérsico, a continuidade do conflito na Ucrânia e as tensões no comércio e no fornecimento de combustíveis.

A tensão no Golfo foi um dos temas mais importantes na agenda, assim como a recente visita de Trump à China e a guerra na Ucrânia





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