Encontro entre Lula e Biden será 'visita de trabalho' e abordará temas econômicos e de segurança

O encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos será uma 'visita de trabalho', com discussões sobre economia, segurança e cooperação bilateral. Lula destaca o papel do Estado no setor automotivo, enquanto a Corteva registra lucro recorde e a reserva global de petróleo recua em ritmo acelerado.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Raquel Krähenbühl, da TV Globo, o encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos será uma ' visita de trabalho ', um formato menos formal do que uma reunião bilateral tradicional.

Fontes do governo americano, citadas pelo portal, indicam que os dois líderes devem aproveitar a ocasião para discutir temas de interesse mútuo, incluindo questões econômicas e de segurança. A expectativa é de que o diálogo aborde também a cooperação entre os dois países em áreas estratégicas, como tecnologia e infraestrutura.

Durante um evento da Anfavea, o presidente Lula destacou o papel do Estado no desenvolvimento do setor automotivo, afirmando que ele e o vice-presidente Alckmin se tornaram 'especialistas em criar consumidores' para a indústria.

'Somos especialistas em criar uma coisa muito importante para vocês, que é o cidadão ou a cidadã que vai poder ter um dinheirinho para comprar um carro de vocês', disse Lula, ressaltando a importância do acesso ao crédito e do poder de compra da população para o crescimento do setor. Além disso, a Corteva, uma das maiores empresas de agricultura do mundo, anunciou um lucro de US$ 723 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 10,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A empresa destacou que o crescimento foi impulsionado pela demanda por produtos agrícolas em mercados emergentes e pela adoção de tecnologias avançadas no campo. Em outro contexto, o Financial Times informou que a reserva global de petróleo está recuando em um ritmo recorde, o que pode impactar os preços do combustível nos próximos meses.

O presidente dos Estados Unidos também anunciou que a operação para reabrir o Estreito de Ormuz será pausada para tentar um acordo com o Irã, em um esforço para evitar uma escalada de tensões na região. No Brasil, a incorporadora MRV Engenharia registrou uma receita líquida de R$ 1,18 bilhão de janeiro a março, um crescimento de 36,9% em relação ao mesmo período de 2025.

A empresa atribuiu o resultado à expansão de suas operações em novas regiões e à diversificação de seu portfólio de projetos





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