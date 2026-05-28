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Encontro de cúpula entre Trump e Xi Jinping não teve grandes avanços

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Encontro de cúpula entre Trump e Xi Jinping não teve grandes avanços
Encontro De CúpulaDonald TrumpXi Jinping
📆5/28/2026 6:17 AM
📰CNNBrasil
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A reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da China não trouxe grandes mudanças na agenda bilateral, mas reforçou o laço entre eles e demonstrou uma contestação à hegemonia americana.

Neste mês, houve o grande encontro de cúpula entre o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , e o líder da China , Xi Jinping . Na semana passada, foi a vez do russo Vladimir Putin visitar o território chinês.

Ambos destravaram algumas pautas, mas não tiveram grandes avanços na agenda bilateral. Isso ficará para outros encontros. Mas o resultado principal para Xi foi alcançado: certa estabilidade e previsibilidade nas relações entre Washington e Pequim. A reunião entre Xi e Putin teve um caráter mais político e estratégico, reforçando o laço entre eles e demonstrando uma contestação cada vez maior à hegemonia americana, com o pleito por um mundo mais multipolar, mais equilibrado.

A China não quis realizar o investimento em um grande gasoduto que passaria pela Sibéria, o fator mais importante para a Rússia. Essa postura demonstra a maneira como a China lida com seus parceiros: procurando equilibrar as transações, ter estabilidade, mas mantendo a predominância e o controle nas relações. O Brasil precisa ajustar com muita sensibilidade as suas relações com as grandes potências, porque elas se ajeitam entre si.

A China é um grande importador de fertilizantes e de manufaturados, e o país também tem no mercado chinês o seu principal consumidor atual. Diante disso, é importante para os brasileiros expandirem mercados, abrirem outros parceiros e, especialmente, prestarem atenção nos vínculos com os Estados Unidos e Rússia

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Encontro De Cúpula Donald Trump Xi Jinping Vladimir Putin China Estados Unidos Rússia Brasil

 

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