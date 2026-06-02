EMS anuncia preço da primeira caneta brasileira de semaglutida a partir de R$ 452

A EMS revelou os valores de sua versão nacional da semaglutida, com lançamento previsto para 15 de junho. A caneta terá preço inicial de R$ 452, quase metade do atual, e plano de tratamento de três meses por R$ 863,23. A Anvisa aprovou o produto como primeiro genérico desde a queda da patente, o que deve ampliar o acesso e pressionar os preços no mercado.

A EMS , empresa farmacêutica brasileira, anunciou os preço s de sua primeira caneta nacional de semaglutida, medicamento utilizado no tratamento da obesidade e diabetes tipo 2.

O lançamento está marcado para 15 de junho e visa ampliar o acesso a um tratamento que atualmente pode custar mais de R$ 1 mil mensais. A versão da EMS chega ao mercado com um preço significativamente mais baixo, começando em R$ 452, quase metade do valor máximo praticado atualmente, que gira em torno de R$ 800.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou recentemente que a EMS cobrasse até o mesmo preço da Novo Nordisk, detentora original da patente do Ozempic e Wegovy, mas a empresa optou por uma estratégia agressiva de preços, com descontos de pelo menos 30%. A nova caneta brasileira é a primeira versão genérica aprovada desde a expiração da patente da Novo Nordisk, o que deve aumentar a concorrência no setor.

A semaglutida, conhecida por seus efeitos no emagrecimento e controle glicêmico, já foi alvo de discussões para inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS), mas a proposta foi rejeitada devido ao alto custo. Com a entrada da EMS, espera-se uma redução dos preços no mercado privado e, possivelmente, uma revisão futura da viabilidade de incorporação no sistema público.

AEMS detalhou ainda a estrutura de cobrança: o primeiro ciclo de tratamento, de três meses, custará R$ 863,23, resultando em uma média mensal de R$ 287 durante a fase inicial, que utiliza doses menores. Além disso, a empresa planeja lançar um pacote com duas canetas de 1,0 mg por R$ 896, embora ainda não tenha definido data de chegada às farmácias.

Os preços anunciados representam uma tentativa de democratizar o acesso a um medicamento de alto custo, mas a efetividade dessa redução dependerá da distribuição e da cobertura dos planos de saúde. O evento de lançamento foi fechado para profissionais do mercado e médicos, destacando a importância estratégica dessa nova opção terapêutica no Brasil.

A aprovação da Anvisa para a caneta da EMS ocorreu na última semana e sinaliza uma mudança no cenário farmacêutico nacional, com a possibilidade de outras versões genéricas ou similares surgirem nos próximos meses. A expectativa é que a maior oferta gere uma pressão competitiva que beneficie os pacientes, tanto no setor privado quanto, no longo prazo, no SUS.

A discussão sobre o custo-efetividade da semaglutida continua, mas a redução de preço proposta pela EMS pode ser um elemento crucial para debates futuros sobre políticas públicas de saúde. A empresa também ressaltou que a qualidade e a segurança do produto nacional estão garantidas, seguindo os padrões regulatórios. Esse lançamento ocorre em um contexto de alta demanda por medicamentos para emagrecimento e diabetes, com milhões de brasileiros potencialmente interessados.

A queda da patente abriu caminho para a concorrência, e a EMS se posiciona como a primeira a explorar essa oportunidade. O sucesso comercial dependerá da aceitação pelos médicos e pacientes, bem como da capacidade de produção e distribuição. Em resumo, a notícia marca um momento importante para a saúde no Brasil, com a possibilidade real de redução de custos em um tratamento até então elitizado





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