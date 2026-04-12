Empresas Reforçam Apoio a Funcionárias Vítimas de Violência: Canais de Suporte e Medidas de Proteção Ganham Destaque

Diante do aumento dos casos de violência contra a mulher, empresas implementam canais de apoio, atendimento psicológico e jurídico, além de medidas de proteção para funcionárias. Iniciativas buscam mitigar impactos no trabalho e promover um ambiente seguro e acolhedor.

O aumento dos casos de violência contra a mulher tem gerado impactos significativos no ambiente de trabalho , levando empresas a implementarem medidas de apoio e proteção às funcionárias vítimas. A crescente incidência de agressões físicas, sexuais e psicológicas, evidenciada por dados do Ministério da Previdência Social e de empresas como a VR, que identifica afastamentos por agressão, tem resultado em afastamentos, queda na produtividade e, em alguns casos, até mesmo na retenção de talentos.

A conscientização sobre o tema e a criação de canais de denúncia e suporte tornam-se, portanto, essenciais para garantir um ambiente de trabalho seguro e acolhedor.\Empresas como Magazine Luiza, Natura e Banco do Brasil têm respondido a essa crescente demanda, implementando canais de apoio que oferecem atendimento jurídico e psicológico, além de medidas de proteção, como transferência de local de trabalho. Essas iniciativas visam não apenas mitigar os efeitos da violência na produtividade, mas também promover um ambiente onde as funcionárias se sintam seguras e amparadas. A experiência de funcionárias como Fernanda, que enfrentou dificuldades em receber apoio da empresa após ser agredida, demonstra a importância de políticas claras e efetivas de combate à violência de gênero no ambiente corporativo. A falta de suporte pode gerar constrangimento, dificultar a denúncia e perpetuar o ciclo de violência.\A mudança de postura em relação à violência contra a mulher no trabalho é impulsionada não apenas pela necessidade de proteger as funcionárias, mas também pela compreensão de que a violência de gênero afeta diretamente a performance e a reputação das empresas. A criação de canais de comunicação, como o Canal da Mulher do Magazine Luiza, que oferece atendimento rápido e direcionamento para os serviços de apoio, representa um avanço significativo. No entanto, é fundamental que essas iniciativas sejam acompanhadas de ações de educação e conscientização, que envolvam todos os níveis da organização. O apoio das empresas deve ir além da formalidade, buscando compreender as necessidades das funcionárias e oferecendo soluções que as auxiliem a superar os traumas e a reconstruir suas vidas. A colaboração entre empresas, governo e organizações da sociedade civil é crucial para criar um ambiente de trabalho livre de violência, onde as mulheres se sintam seguras, valorizadas e empoderadas





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