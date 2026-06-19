Empresas realiza investimentos de R$ 514 milhões em Minas Gerais

A empresa realizou investimentos de R$ 514 milhões em sua unidade em Minas Gerais, contemplando reformas completas de máquinas, implantação de um novo sistema de tratamento de efluentes, caldeira, estação de tratamento de efluentes, além da implantação de um novo sistema de automação e melhorias na infraestrutura da unidade.

A empresa realizou investimentos de R$ 514 milhões em sua unidade em Minas Gerais , contemplando reformas completas de máquinas , implantação de um novo sistema de tratamento de efluentes , caldeira, estação de tratamento de efluentes , além da implantação de um novo sistema de automação e melhorias na infraestrutura da unidade.

A expectativa é de ganhos relacionados à qualidade e ao desempenho dos papéis produzidos, com redução de gramatura, além de melhorias de eficiência operacional, incluindo redução dos custos com vapor e energia. Além disso, a empresa aprovou conceitualmente a estratégia do próximo ciclo de investimentos, denominado Plataforma Neos, que prevê crescimento orgânico por meio de embalagens e de uma nova máquina de papel.

A proposta recebeu 131,9 milhões de votos favoráveis, enquanto foram registrados cerca de 7 mil votos contrários e 21,2 mil abstenções. A operação não envolveu a emissão de novas ações e a mudança decorre do cancelamento de ações mantidas em tesouraria





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