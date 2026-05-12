Empresa do fundo Mubadala Capital investe em planta de etanol de milho no Brasil

A Atvos, empresa do fundo Mubadala Capital, anunciou a intenção de investir em uma planta de etanol de milho no Brasil, anexada à usina de cana Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul (MS). O CEO da Atvos, Bruno Serapião, afirmou que o investimento é superior a R$ 1 bilhão e que a biomassa é o ativo mais escasso dentro do setor de etanol de milho.

A Atvos , empresa que atua no segmento de cana-de-açúcar no Brasil e tem o fundo Mubadala Capital como um dos seus acionistas, decidiu apostar na alternativa de milho para produzir etanol.

A empresa vai construir uma planta de etanol de milho anexa à usina de cana Santa Luzia, localizada em Nova Alvorada do Sul (MS). O CEO da Atvos, Bruno Serapião, afirma que o investimento é superior a R$ 1 bilhão.

Além disso, ele considera a biomassa como o ativo mais escasso dentro do setor de etanol de milho. O milho é visto como uma alternativa para a cana-de-açúcar, que tem sido criticada por sua relação com a desmatamento e a poluição ambiental.

No entanto, a decisão de apostar no milho também envolve riscos, como a necessidade de maior área para a produção e a necessidade de investimentos em tecnologia e infraestrutura. O mercado do etanol segue se valorizando, em um dia de CPI e IPCA nos EUA, enquanto o petróleo e o estresse nos juros globais contaminam o humor em um dia de IPCA e CPI na Europa.

Por outro lado, a PF está executando operações contra o crime organizado em 16 Estados, e o secretário do Tesouro dos EUA afirmou que a volatilidade cambial excessiva é indesejável





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atvos Mubadala Capital Biomassa Canha-De-Açúcar Milho Ethanol Desmatamento Poluição Ambiental Investimentos Risco CPI IPCA EUA Europa Crime Organizado PF Secretário Do Tesouro Dos EUA Volatilidade Cambial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Por que São Luís, no Maranhão, virou a capital nacional do reggae?Primeiro museu dedicado ao reggae fora da Jamaica, Museu do Reggae está localizado num casarão do centro histórico e traz preciosidades, como uma guitarra da Tribo de Jah

Read more »

Capital 'Praia' e 'país do mate': os adversários da Espanha na CopaO principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país. A marca Exame inclui o site, a revista, o aplicativo para smartphones, cursos, eventos e um serviço de análises financeiras.

Read more »

Marca Brasil: Brasil é avaliado de forma moderada, mas há um gap entre as percepçõesDe acordo com os dados, os atributos mais fortes da marca brasileira são a notoriedade, qualidade de produtos e riqueza cultural. No entanto, os setores como agronegócio e turismo são identificados como as áreas que mais contribuem para a construção da imagem nacional. Além disso, pesquisas revelam paradoxos regionais, mostrando uma inferioridade na notoriedade externa entre o Nordeste e a Amazônia.

Read more »

Capital tático no Brasil e perdas florestais afetam mercadosAlexandre Bettamio, codiretor de investimentos globais do Bank of America (BofA), alerta que o dinheiro entrando no Brasil atualmente é dinheiro tático, fruto da liquidez extraordinária no mercado internacional. Gonet é acusado de constranger a cúpula do Judiciário brasileiro e perturbar o curso da AP 2.668. O Condado da Califórnia processa a Meta por anúncios fraudulentos, buscando restituição, indenizações civis e uma ordem judicial proibindo a Meta de se envolver em práticas comerciais desleais. Perdas florestais atingem US$ 81 bi por ano e afetam os mercados de energia, agro e de infraestrutura. O diálogo é o caminho em relações Brasil-EUA, segundo empresários. Ferbasa reverte lucro e anota prejuízo no 1° trimestre. São iniciados procedimentos para obtenção antecipada de consentimentos e anuências na hipótese de concretização da saída do Magnólia.

Read more »