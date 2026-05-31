Empresários brasileiros temem aumento de compliance e sanções dos EUA após classificação de facções como terroristas

Classificação do CV e PCC como terroristas pelos EUA gera apreensão no setor empresarial. Executivos temem custos altos, endurecimento de regras de compliance e sanções politicamente direcionadas que possam afetar empresas sem ligação com o crime. Governo brasileiro critica medida, enquanto setor financeiro se prepara para restringir acesso a serviços.
A classificação das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos tem despertado grande preocupação no meio empresarial brasileiro, especialmente nos setores financeiro e de combustíveis.
Executivos e grandes empresários temem que a medida resulte em aumento de exigências de compliance, custos operacionais elevados e sanções politicamente motivadas que possam impactar negativamente a economia e os negócios. A reportagem de EXAME conversou, sob reserva, com cinco líderes de diferentes setores - incluindo serviços financeiros, indústria, energia e varejo - que expressaram apreensão com os desdobramentos práticos da decisão americana.
Todos os entrevistados pediram anonimato devido ao clima de polarização e ao risco de verem suas reputações prejudicadas caso se manifestem publicamente. A preocupação central é que empresas e instituições brasileiras, mesmo sem qualquer ligação com o crime organizado, possam ser alvo de sanções amplas por relacionamentos comerciais esporádicos ou por operar em regiões onde a presença do tráfico é notória.
A complexidade em identificar ligações financeiras com facções que atuam de forma sofisticada internacionalmente torna o ambiente de risco ainda mais desafiador. A reação esperada do setor financeiro - bancos, cooperativas de crédito e fintechs - é endurecer os protocols de compliance preventivo. Uma das medidas em discussão é restringir a abertura de contas para clientes que, embora nunca tenham sido processados, residam em áreas controladas pelo tráfico.
Atualmente, as normas do Banco Central vedam o encerramento de contas sem justificativa, mas permitem motivos genéricos como desinteresse comercial, o que pode ser usado de forma seletiva. O governo Lula, por sua vez, teme que a atitude da administração Trump afete até o funcionamento do Pix, ferramenta que já é alvo de investigação dos EUA sob a alegação de concorrência desleal com meios de pagamento americanos, no âmbito da Seção 301.
Esse processo foi aberto no ano passado, em meio à imposição de tarifas sobre exportações brasileiras. Outro receio é o uso político de sanções antiterrorismo, semelhante ao que ocorreu com a Lei Magnitsky, aplicada no ano passado contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, que ficaram na lista de sancionados entre julho e dezembro de 2025.
A situação gera um paradoxo: ao mesmo tempo em que os EUA buscam combater o crime, as sanções podem recair sobre empresas e pessoas que não têm relação com ele, gerando efeitos econômicos perniciosos para o Brasil. Um representante de entidade setorial, também sob reserva, alerta que sanções amplas a instituições financeiras brasileiras pouco prejudicariam as facções, que já operam em paraísos fiscais, mas poderiam minar a economia nacional.
O pedido de classificação como terroristas partiu dos irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro, durante visitas à Casa Branca. O governo brasileiro reagiu classificando a medida como um ataque à soberania e destacou que já combate o crime organizado internamente.
No entanto, empresários evitam criticar abertamente os EUA por medo de serem interpretados como coniventes com o crime. No atual cenário de polarização, qualquer posição contrária pode ser instrumentalizada.
Assim, a decisão americana cria um ambiente de incerteza que forçará o setor privado a adotar posturas cada vez mais restritivas, com o risco de excluir parcelas consideráveis da população dos serviços financeiros, enquanto o país enfrenta o dilema de proteger sua soberania econômica sem despertar a ira de um governo que já demonstrou disposição para usar sanções como ferramenta de pressão política
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