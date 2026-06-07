Empresário enfrenta assaltantes em tentativa de roubo e um suspeito é preso

Um empresário que passava de carro pela região presenciou e interveio em uma tentativa de assalto contra uma mulher, resultando em confronto com três suspeitos. Um foi preso, outro ficou ferido e um terceiro fugiu. A academia local, cujo estacionamento foi palco do incidente, está colaborando com as autoridades e ampliou o horário de seu sistema de monitoramento.

Um empresário passava de carro pela região quando teria presenciado uma tentativa de assalto contra uma mulher nas imediações de um edifício residencial. Nesse momento, teria ocorrido um confronto entre o empresário e os suspeitos.

Três homens participariam da tentativa de roubo. Eles estariam divididos em duas motocicletas, sendo uma ocupada por um suspeito e a outra por dois. O empresário afirmou que, além do suspeito preso, um segundo envolvido teria deixado o local ferido, enquanto um terceiro conseguiu fugir. As informações sobre o número de suspeitos e as circunstâncias do confronto foram relatadas pelo proprietário da academia e ainda não foram confirmadas oficialmente pela Polícia Militar.

A ocorrência aconteceu em frente à área de estacionamento utilizada por frequentadores da academia, localizada em um estabelecimento vizinho. A academia está colaborando com as autoridades e se colocou à disposição para fornecer imagens e informações que possam auxiliar nas investigações. A prioridade da empresa neste momento é prestar apoio aos clientes e contribuir com a apuração dos fatos. O proprietário informou também que a unidade possui uma central de monitoramento que funcionava diariamente das 6h à meia-noite.

Após o episódio, a academia decidiu ampliar o horário de operação do sistema, que passará a funcionar a partir das 5h da manhã





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