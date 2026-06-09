Empresário é preso por não pagar pensão, mas liberado no mesmo dia após comprovar pagamento

João Pedro, empresário e economista, foi detido em Ipanema por mandado de prisão relacionado a pensão alimentícia. A prisão foi revogada no mesmo dia após comprovação de quitação do débito. Caso ocorre em meio a ação revisional em que ele tenta reduzir a pensão das filhas, enquanto a defesa das crianças aposta sua situação financeira confortável, com base em estilo de vida luxuoso.

O empresário e economista João Pedro foi preso temporariamente em 29 de maio após a expedição de um mandado de prisão por suposto não pagamento de pensão alimentícia às filhas.

A prisão ocorreu na 13ª Delegacia de Polícia, em Ipanema, Rio de Janeiro, a pedido da 12ª Vara de Família da Capital. No entanto, no mesmo dia, a Justiça revogou a ordem de prisão ao comprovar o pagamento do débito, determinando a liberdade imediata do empresário. O caso se desenrola em meio a uma ação revisional de alimentos, na qual João Pedro busca reduzir o valor da pensão paga às duas filhas menores, resultantes de seu casamento com uma médica.

Na ação, ele declara receber R$ 7.612,45 mensais e pleiteia que a obrigação alimentar seja fixada em 25% de seus rendimentos líquidos, o que corresponderia a aproximadamente R$ 1.903,11 por mês. Além disso, requer a substituição de despesas diretas, como escola, matrículas e plano de saúde, por pagamento em dinheiro.

Por outro lado, a defesa das crianças contesta a alegação de dificuldade financeira e apresenta uma série de indicativos de que João Pedro manteria um padrão de vida elevado, incompatível com a renda declarada. Entre os pontos citados estão a residência em endereço de alto padrão no Jardim Pernambuco, Leblon, condomínio considerado um dos mais exclusivos do Rio de Janeiro, além de viagens internacionais, passeios de iate e frequência em clubes restritos.

A defesa também menciona publicações em redes sociais da atual esposa de João Pedro, que exibem viagens luxuosas para destinations como Sardenha, África e Nova York, além de itens de alto valor, como bolsas Hermès, joias e relógios Richard Mille. João Pedro é sócio-administrador de empresas, entre elas a Trocka Corretora de Câmbio Ltda. e a Terral Capital Participações Ltda. , que somariam capital social de R$ 1,7 milhão.

O advogado do empresário foi procurado, mas ainda não se manifestou sobre as acusações e a revogação da prisão





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pensão Alimentícia Prisão Ação Revisional Empresário Rio De Janeiro Alto Padrão De Vida Economista Trocka Corretora Terral Capital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Restaurante favorito das celebridades, Satyricon celebra 40 anos em IpanemaDe Dua Lipa a Gisele Bündchen e Fernanda Torres, o menu conquistou os clientes com pratos feitos com lagostas, polvos, massas e risotos

Read more »

A receita de João Gomes para enfrentar a maratona de São JoãoArtista pernambucano falou a VEJA sobre preparação para os mais de trinta shows agendados para o mês de junho

Read more »

Clima de emoção é marcante durante celebração em São João da Barra | São João da BarraMunicípio comemorou, sábado, 350 anos de fundação da Vila de São João da Praia; solenidade aconteceu na Praça São João Batista

Read more »

Fora da Copa, atacante João Pedro aparece em clipe de Madonna: assistaFora da lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante João Pedro ganhou destaque fora dos gramados nesta segunda-feira.

Read more »