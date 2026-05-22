O empresário e corretor de imóveis Jario Lopes analisa as mudanças na forma de acesso e uso do consórcio no país. Consórcios ganham força na compra de imóveis em cenário de crédito restrito e juros altos no Brasil. Empresas e influenciadores têm integrado a aquisição de imóveis em suas estratégias de construção de patrimônio.

O empresário e corretor de imóveis Jario Lopes analisa as mudanças na forma de acesso e uso do consórcio no país. Consórcios ganham força na compra de imóveis em cenário de crédito restrito e juros altos no Brasil.

Em anos recentes, houve aumento significativo no uso de consórcios como alternativa ao financiamento tradicional, particularmente em um cenário de crédito restrito e juros altos. Influenciadores e empresários têm integrado a aquisição de imóveis em suas estratégias de construção de patrimônio. Jario Lopes, empreendedor, ressalta a importância do planejamento financeiro ao usar consórcios, agora intermediados por agentes especializados. Essa mudança reflete evolução no comportamento de compra, onde planejamento e avaliação do custo de oportunidade são fundamentais.

A iniciativa do GLOBO, o Irineu, fornece aplicações de inteligência artificial aos leitores. A produção do conteúdo, com o uso do Irineu, é supervisada por jornalistas. O investimento em imóveis volta a ocupar espaço no planejamento financeiro de diferentes perfis de público, desde celebridades do entretenimento a influenciadores digitais que compartilham a compra de casas e apartamentos para parte da construção de patrimônio.

O movimento também é notado entre investidores que buscam alternativas ao financiamento tradicional em um cenário de crédito mais restrito e juros elevados. Essas modalidades, como CONSÓRIOS e uso de cartas contempladas, passam a ser incorporadas a estratégias mais amplas de aquisição, que consideram não apenas o acesso ao imóvel, mas também o timing da compra, a liquidez e a organização do capital ao longo do tempo.

Em vez da relação direta entre comprador e administradoras de consórcio, parte dessas transações passa a ser intermediada por agentes especializados, que conectam diferentes perfis envolvidos no processo. O Grupo Capital DF está entre os nomes atuantes nesse segmento, com presença nacional e origem em Brasília.

Ao longo de sua trajetória, o Grupo operou na organização das etapas dessas operações e no monitoramento dos cenários de crédito e emissões de grupos de consórcio, direcionando a sua atuação a constar as etapas dessas operações. No Brasil, uma das limitações do consórcio está na forma como ele é aplicado na prática. O crédito sozinho não define o resultado. O que faz diferença é como ele é inserido dentro de uma estratégia mais ampla do planejamento financeiro.

No entanto, o modelo exige planejamento e atenção aos prazos envolvidos.

'Em um cenário de juros elevados e crédito mais restrito, o consórcio tende a ganhar espaço como alternativa ao financiamento tradicional', diz Jario Lopes. De acordo com especialistas do setor imobiliário, esse avanço indica uma mudança gradual no comportamento de compra de imóveis no país, com maior peso dados aos critérios em relação ao planejamento financeiro e à avaliação do custo de oportunidade nas decisões de aquisição





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Imóveis Engenharia Financeira Educação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chefe de comunicação deixa campanha de Flávio BolsonaroSaída de Marcello Lopes ocorre em contexto de crise para pré-campanha do senador

Read more »

Publicitário desembarque: Marcello Lopes não seguirá em coordenação eleitoral, renuncia por motivos profissionais e pessoaisComunicou decisão após reunião com senador Flávio Bolsonaro para não continuar na coordenação da pré-campanha presidencial.

Read more »

Um empresário bem-sucedido em crise - o Cinema Marginal do Brasil, lido como símboloUm filme que desafia o poder das indústrias e critica as multinacionais, com implosões pessoais e sociais no final da ditadura militar, se tornando um dos symptom's do Cinema Marginal, lido como símbolo do Cinema Marginal do Brasil.

Read more »

Pela primeira vez, Brasil tem mais de 1 milhão de eleitores cadastrados no exterior | BrasilPaís atinge marca histórica de votantes com domicílio eleitoral fora do território nacional

Read more »