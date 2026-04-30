Empresário condenado pela Lava Jato voou com presidentes da Câmara e senador em avião investigado pela PF

Fernando Cavendish, dono da Delta e condenado por corrupção, estava no mesmo voo que Hugo Motta e Ciro Nogueira, em viagem de volta de São Martinho. O voo é alvo de investigação por irregularidades no desembarque em São Paulo.

Um empresário condenado pela antiga Lava Jato do Rio de Janeiro, Fernando Cavendish, dono da empreiteira Delta, estava entre os passageiros de um voo particular que transportou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) de volta da ilha de São Martinho, no Caribe, um conhecido paraíso fiscal.

A lista de passageiros do voo PP-OIG, datado de 20 de abril de 2025, foi obtida pelo g1 e confirma a presença dos dois parlamentares, além de outros quatro deputados federais: Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL). O documento faz parte de um inquérito da Polícia Federal que investiga irregularidades no desembarque do avião no Aeroporto Catarina, em São Roque, interior de São Paulo.

Cavendish, condenado em 2018 por envolvimento em um esquema de corrupção que desviou cerca de R$ 370 milhões dos cofres públicos, tornou-se delator e admitiu ter pago propina ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Ele também se comprometeu a devolver milhões à Justiça. O empresário ficou conhecido por participar do episódio chamado de 'farra dos guardanapos', em 2009, quando acusados de corrupção foram flagrados em uma confraternização em Paris usando guardanapos amarrados na cabeça.

O voo em questão está sob investigação porque o piloto, José Jorge de Oliveira Júnior, passou com bagagens por fora do raio-X ao desembarcar no aeroporto paulista, que é usado para voos executivos. A Polícia Federal desconhece o conteúdo das bagagens e a quem elas pertenciam. A investigação começou em São Paulo para apurar a conduta de um auditor da Receita Federal que não realizou a fiscalização adequada. Os crimes inicialmente apurados incluem prevaricação e facilitação de contrabando ou descaminho.

Com a descoberta de que quatro parlamentares com foro especial estavam no avião, o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado como relator. Moraes encaminhou o inquérito à Procuradoria-Geral da República (PGR), que pode decidir pela manutenção do caso no STF, se houver indícios de envolvimento dos parlamentares em crimes, ou pelo retorno da investigação à primeira instância em São Paulo.

O dono do avião, Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, também estava na lista de passageiros. Ele ganhou notoriedade ao depor na CPI das Bets no Senado, negando ser dono do Jogo do Tigrinho, plataforma de apostas online investigada pela comissão.

O piloto do avião, José Jorge de Oliveira Júnior, afirmou em nota que não se recorda do dia do voo, mas que segue procedimentos padrão em desembarques, garantindo que cada passageiro realiza o desembarque com seus pertences de forma individual. O auditor fiscal Marco Antônio Canella, também citado no inquérito, não se manifestou até o momento.

A reportagem tentou contato com os quatro parlamentares envolvidos, mas não obteve resposta sobre a presença de Cavendish no voo e a eventual relação com o empresário condenado por corrupção





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