Empresária é esfaqueada pelo marido dentro de casa

Uma empresária de 40 anos foi esfaqueada pelo marido dentro da casa onde morava, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada de segunda-feira (25). O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

Uma empresária de 40 anos foi esfaqueada pelo marido dentro da casa onde morava, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo , na Região Metropolitana, na madrugada de segunda-feira (25).

O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. Segundo as investigações, após o crime, a mulher foi socorrida pela amante do próprio companheiro. De acordo com a polícia, o casal começou a discutir logo depois de sair do restaurante do qual são sócios. Ao chegar em casa, o homem atacou a companheira com golpes de faca no pescoço, ouvido, mãos e barriga.

Segundo relatos da vítima, o agressor a imobilizou antes de lhe desferir os golpes. Após o ataque, ele teria ligado para a amante e informado que havia matado a companheira. A mulher, então, foi até o imóvel e levou a vítima para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, por volta das 4h. Na unidade de saúde, a empresária revelou a policiais do 7º BPM (Alcântara) que ambas mantinham relacionamento com o mesmo homem, mas moravam em endereços diferentes.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). O agressor chegou a ser ouvido na delegacia, mas foi liberado. A Polícia Civil está investigando o caso e não há informações sobre a prisão do agressor. A empresária está internada no Hospital Estadual Alberto Torres e seu estado de saúde é estável.

A polícia está trabalhando para esclarecer os motivos do crime e prender o agressor. O caso é considerado grave e a polícia está tomando todas as medidas necessárias para proteger a vítima e prender o agressor





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