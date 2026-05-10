Empreendedorismo Familiar e a Arte da Sucessão: Lições de Resiliência e Gestão

Explore as trajetórias de famílias que transformaram paixões em negócios lucrativos, enfrentando os desafios da sucessão e da modernização administrativa.

A trajetória do empreendedorismo familiar é frequentemente marcada por ciclos de aprendizado, superação e a complexa arte de transferir o comando de um negócio entre gerações.

Um exemplo emblemático dessa dinâmica é observado na história de Joice Reis Lopes e sua mãe, Gislaine Reis, em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. A região, conhecida por ser um polo vital do agronegócio, serviu de cenário para o nascimento da Estética Gisa na década de 1980.

Naquela época, o setor de estética ainda não gozava da popularidade atual, o que exigiu de Gislaine não apenas competência técnica em massoterapia e cosmetologia, mas também uma visão pioneira. O negócio começou de forma humilde, com atendimentos domiciliares realizados em horas vagas, utilizando-se de uma maca improvisada que Gislaine descreve como um simples cavalete com uma tábua.

A dedicação inicial e a qualidade dos serviços rapidamente construíram uma reputação sólida, transformando a agenda da profissional em uma lista de espera constante, mesmo antes da formalização da clínica. Joice, observando a determinação da mãe, foi integrada à rotina empresarial desde a infância, assumindo funções de recepção e agendamento aos 12 anos, o que plantou as sementes de sua própria veia empreendedora.

Com o passar dos anos, a clínica expandiu sua relevância e the família passou a ver a Estética Gisa quase como um membro da casa, dada a centralidade do negócio em suas vidas. A transição da gestão para Joice ocorreu há três anos, motivada pelo desejo de Gislaine de reduzir sua carga de trabalho e garantir a continuidade do legado. Esse processo de sucessão familiar, no entanto, revelou-se um desafio pedagógico.

Joice destaca que a modernização de processos é um dos pontos mais sensíveis, especialmente a migração de registros manuais em cadernetas para planilhas e sistemas de gestão robustos. A lição fundamental extraída dessa experiência é a necessidade de paciência e respeito ao tempo do fundador. Para Joice, a sucessão não deve ser um ato de imposição, mas sim um diálogo constante onde a voz de quem construiu a empresa seja valorizada.

A capacidade de diferenciar a relação afetiva de mãe e filha da relação profissional de sócias e gestoras foi o pilar que sustentou a convivência harmoniosa, estabelecendo limites claros sobre quando agir como família e quando agir como administradora. Paralelamente a essa história de estética, a confeitaria oferece outro relato poderoso de resiliência familiar com a trajetória de Celiane e seu filho, Oigres Trevisan, em Porto Alegre.

A aptidão para a panificação era um traço compartilhado, mas foi a oportunidade de alugar um espaço comercial equipado que impulsionou a criação do próprio negócio. O início foi marcado por sacrifícios extremos: para viabilizar a produção que começava na madrugada, Celiane e seus filhos chegaram a dormir no próprio local de trabalho, acomodados sobre caixas de papelão.

Essa fase de privações foi movida por um sonho que, embora parecesse distante, era sustentado por uma mão de obra qualificada e uma disposição inabalável. Após dois anos de operação, a necessidade de mudar de ponto comercial tornou-se a oportunidade para inaugurar a Padaria Trevisan com uma estrutura superior e maior capacidade produtiva. O que começou com a colaboração intensa de quatro filhos evoluiu para uma operação profissional com 22 funcionários.

Atualmente, a padaria e cafeteria combina a tradição do trabalho manual da confeitaria com uma gestão moderna de recursos humanos, financeiro e negociações com fornecedores, liderada por Oigres. Ambas as histórias demonstram que o sucesso no empreendedorismo familiar depende do equilíbrio entre a paixão herdada e a profissionalização da gestão, provando que a união entre gerações pode ser o maior diferencial competitivo de uma empresa





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