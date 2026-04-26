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Empates e Reações Marcam a 13ª Rodada do Brasileirão

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Empates e Reações Marcam a 13ª Rodada do Brasileirão
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📆4/26/2026 4:11 AM
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Jogos deste sábado (25) tiveram resultados equilibrados e impacto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Bahia, Santos, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Remo, São Paulo e Mirassol entraram em campo.

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro , disputada neste sábado, 25 de novembro, foi marcada por resultados equilibrados, com diversos empates e reações no segundo tempo que tiveram impacto direto na tabela de classificação .

Quatro confrontos agitaram o cenário do futebol nacional, proporcionando momentos de tensão e emoção aos torcedores. Os resultados obtidos neste sábado já começam a delinear os times que lutarão pelas primeiras posições e aqueles que enfrentarão uma batalha árdua para evitar o rebaixamento. A rodada prossegue neste domingo com mais seis partidas, prometendo ainda mais emoção e reviravoltas na competição.

O primeiro jogo do dia, realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Santos protagonizaram um empate emocionante em 2 a 2. O Santos, mostrando eficiência no ataque, abriu o placar com dois gols de pênalti convertidos por Rollheiser ainda no primeiro tempo, colocando pressão sobre o time da casa.

No entanto, o Bahia não se abateu e, com determinação, buscou a igualdade na segunda etapa. Luciano Juba diminuiu a diferença aos 30 minutos, reacendendo a esperança da torcida baiana. Aos 37 minutos, Willian José completou a virada, selando o empate em um momento de grande alegria para os jogadores e torcedores do Bahia. Apesar do esforço de ambas as equipes, o placar permaneceu inalterado até o apito final, garantindo um ponto para cada lado.

Com este resultado, o Bahia alcança os 21 pontos, consolidando sua posição na quinta colocação do campeonato. O Santos, por sua vez, soma 14 pontos e ocupa a 15ª posição, buscando se afastar da zona de rebaixamento. Em Brasília, o confronto entre Botafogo e Internacional também terminou empatado, em 2 a 2. Danilo e Medina balançaram as redes para o time carioca, enquanto Carbonero e Bernabei marcaram os gols da equipe gaúcha.

O empate mantém o Botafogo na nona posição, com 17 pontos, e o Internacional na 14ª colocação, com 14 pontos. A partida foi disputada em ritmo intenso, com ambas as equipes buscando a vitória, mas a igualdade no placar refletiu a paridade entre os times. No Baenão, em Belém, o Cruzeiro demonstrou sua força ao vencer o Remo por 1 a 0. Arroyo marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo, garantindo a vitória para o time mineiro.

Com este resultado, o Cruzeiro ascende para a 11ª posição, somando 16 pontos e se aproximando dos primeiros colocados. O Remo, infelizmente, continua na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição com apenas oito pontos. A equipe paraense precisa urgentemente de vitórias para escapar da degola e garantir sua permanência na Série A. Em Campinas, o São Paulo superou o Mirassol por 1 a 0, em uma partida disputada e estratégica.

Luciano marcou o gol da vitória no segundo tempo, garantindo os três pontos para o time paulista. Com este resultado, o São Paulo chega a 23 pontos, mantendo-se entre os líderes do campeonato e demonstrando sua força como um dos principais candidatos ao título. O Mirassol, por outro lado, permanece na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos, na 18ª posição, enfrentando uma situação delicada na competição. A equipe precisa de uma reviravolta para evitar o descenso.

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro será concluída neste domingo, com a realização de mais seis jogos que prometem definir ainda mais o panorama da competição. Os torcedores de todo o país aguardam ansiosamente os resultados, torcendo por seus times e acompanhando de perto a luta pelas primeiras posições e a batalha contra o rebaixamento. A emoção e a imprevisibilidade são características marcantes do Campeonato Brasileiro, e a 13ª rodada não foi exceção, proporcionando momentos inesquecíveis aos amantes do futebol

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