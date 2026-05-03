Head Topics

Empate sem gols entre Wolfsburg e Freiburg em partida disputada

Futebol News

Empate sem gols entre Wolfsburg e Freiburg em partida disputada
Vfl WolfsburgSC FreiburgBundesliga
📆5/3/2026 6:25 PM
📰Lance!
152 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 51%

O confronto entre VfL Wolfsburg e SC Freiburg terminou empatado sem gols, com ambas as equipes criando oportunidades, mas sem conseguir balançar as redes. A partida foi marcada por defesas importantes, finalizações bloqueadas e lances de impedimento.

A partida entre VfL Wolfsburg e SC Freiburg foi marcada por uma série de lances de ataque e defesa, com ambas as equipes buscando insistentemente o gol.

O jogo, que se desenrolou em ritmo acelerado, apresentou diversas oportunidades desperdiçadas e defesas cruciais, mantendo o placar inalterado por longos períodos. A intensidade da disputa se refletiu no número de faltas cometidas por ambos os lados, indicando a forte marcação e o embate físico constante. O VfL Wolfsburg iniciou o confronto com uma postura ofensiva, buscando explorar as laterais do campo com Saël Kumbedi e Vinicius Souza.

Adam Daghim, em particular, demonstrou dinamismo e habilidade, protagonizando finalizações que, embora bloqueadas, evidenciaram a intenção da equipe em furar o bloqueio defensivo do Freiburg. A assistência de Kumbedi para Daghim ilustra a conexão entre os jogadores e a estratégia de construção de jogadas elaboradas.

No entanto, a defesa do Freiburg se mostrou sólida, frustrando as investidas do Wolfsburg e respondendo com contra-ataques perigosos. A partida também foi pontuada por lances de bola parada, com Vincenzo Grifo e Niklas Beste buscando aproveitar a precisão de seus chutes para surpreender o goleiro adversário. A finalização de Christian Eriksen que acertou o poste esquerdo demonstra a proximidade do Wolfsburg em abrir o placar, mas a sorte não esteve do seu lado.

A equipe do Wolfsburg também sofreu com a marcação do Freiburg, que conseguiu desarmar seus atacantes em momentos cruciais, interrompendo as jogadas ofensivas e evitando a criação de oportunidades claras de gol. A frustração do Wolfsburg se manifestou em algumas finalizações bloqueadas e em lances de impedimento, que impediram a concretização de seus ataques. O SC Freiburg, por sua vez, respondeu com ataques rápidos e precisos, buscando explorar a velocidade de seus atacantes e a qualidade de seus passes.

Yuito Suzuki e Philipp Treu foram peças-chave na construção das jogadas ofensivas do Freiburg, demonstrando visão de jogo e habilidade na distribuição da bola. A assistência de Niklas Beste para Maximilian Eggestein exemplifica a capacidade do Freiburg em criar oportunidades de gol através de jogadas bem elaboradas. A defesa do Wolfsburg, no entanto, se mostrou atenta e conseguiu bloquear algumas finalizações perigosas, evitando que o Freiburg tomasse a vantagem no placar.

A partida também foi marcada por lances de disputa de bola intensa no meio-campo, com jogadores de ambas as equipes buscando impor seu ritmo e controlar a posse de bola. A arbitragem teve um papel importante na condução do jogo, marcando faltas e advertindo jogadores que se excederam na marcação.

Os lances de impedimento, tanto do Wolfsburg quanto do Freiburg, demonstraram a atenção das equipes em explorar os espaços da defesa adversária, mas também a necessidade de precisão nos passes e lançamentos. A partida terminou sem gols, refletindo a igualdade de forças entre as equipes e a dificuldade em superar as defesas adversárias. O resultado deixa em aberto a disputa pela vitória, com ambas as equipes buscando a todo custo a conquista dos três pontos nos próximos jogos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Vfl Wolfsburg SC Freiburg Bundesliga Futebol Alemão Empate

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Só lavagem cerebral coletiva explica', diz Haddad sobre empate entre Lula e Flávio Bolsonaro'Só lavagem cerebral coletiva explica', diz Haddad sobre empate entre Lula e Flávio BolsonaroPesquisa Genial/Quaest mostrou que principais nomes na corrida à Presidência estão empatados tecnicamente, embora senador apareça numericamente à frente
Read more »

Ex-promessa de São Paulo e Palmeiras estreia pelo PSG em empate na Ligue 1Ex-promessa de São Paulo e Palmeiras estreia pelo PSG em empate na Ligue 1Renato Marin é titular do time parisiense em empate por 2 a 2 com o Lorient
Read more »

PSG se aproxima do título francês após empate e tropeço do LensPSG se aproxima do título francês após empate e tropeço do LensO Paris Saint-Germain (PSG) aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Francês após empatar com o Lorient e ver o Lens, seu principal concorrente, também empatar com o Nice. A equipe de Luis Enrique está a três jogos de conquistar o título.
Read more »

Pernambuco declara situação de emergência por causa das chuvasPernambuco declara situação de emergência por causa das chuvasRollheiser abre o placar, e Flaco López anota o empate; diferença na liderança pode cair
Read more »

Evento evangélico em SC deve atrair 200 mil pessoas e movimentar economia da regiãoEvento evangélico em SC deve atrair 200 mil pessoas e movimentar economia da regiãoRollheiser abre o placar, e Flaco López anota o empate; diferença na liderança pode cair
Read more »

Empate Amargo: Palmeiras Decepciona em Casa Contra o Santos e Abel Ferreira É CriticadoEmpate Amargo: Palmeiras Decepciona em Casa Contra o Santos e Abel Ferreira É CriticadoO clássico entre Palmeiras e Santos terminou empatado em 1 a 1, com gols de Rollheiser e Flaco López. O desempenho do Palmeiras foi criticado, e o técnico Abel Ferreira foi alvo de questionamentos nas redes sociais. O retorno de Paulinho também marcou a partida.
Read more »



Render Time: 2026-05-03 21:50:49