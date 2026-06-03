Empate sem gols entre Dinamarca e República Democrática do Congo em amistoso movimentado

Em um jogo cheio de chances, Dinamarca e Congo empataram sem gols, com Destaque para Mæhle e Wissa.

Em um jogo intenso e cheio de emoções, as seleções da Dinamarca e da República Democrática do Congo se enfrentaram em um amistoso que terminou empatado, mas não sem antes proporcionar lances de perigo e oportunidades claras de gol.

A partida, realizada em campo neutro, teve como principais protagonistas os atacantes Joakim Mæhle, da Dinamarca, e Yoane Wissa, do Congo, que criaram as melhores chances do confronto. O primeiro tempo foi marcado por um ritmo acelerado e pouca posse de bola efetiva, com ambas as equipes buscando o ataque de forma direta. A Dinamarca começou pressionando e, aos poucos, foi criando oportunidades.

Logo no início, Joakim Mæhle recebeu um passe de Rasmus Højlund e, de fora da área, bateu colocado no canto direito, mas a bola acertou o poste, deixando a torcida dinamarquesa lamentando a chance perdida. Em seguida, foi a vez de Adam Daghim testar o goleiro adversário com um chute de canhota do lado direito da área, após assistência de Mathias Jensen, mas a finalização foi defendida. A República Democrática do Congo não se intimidou e respondeu com perigo.

Yoane Wissa, em uma jogada individual, arriscou de fora da área com o pé direito, mas a bola foi bloqueada pela defesa dinamarquesa. Samuel Moutoussamy também tentou a sorte, finalizando de fora da área com a perna esquerda, mas novamente a zaga adversária conseguiu cortar o perigo. O jogo seguiu truncado, com faltas e lances de impedimento. Pierre-Emile Højbjerg tentou um passe em profundidade para Patrick Dorgu, mas o atacante estava em posição irregular, invalidando a jogada.

No lado congolês, Yoane Wissa sofreu uma falta no campo defensivo, e Arthur Masuaku também foi derrubado, mostrando a disposição dos jogadores em buscar o ataque a todo custo. A segunda etapa começou com a mesma intensidade. A Dinamarca continuou criando chances, e Adam Daghim novamente apareceu para finalizar com a perna esquerda, desta vez de fora da área, mas teve seu chute bloqueado. A assistência foi de Pierre-Emile Højbjerg, que mostrou boa visão de jogo.

A República Democrática do Congo, por sua vez, teve sua melhor chance com Cédric Bakambu. O atacante recebeu um passe de Yoane Wissa dentro da área e finalizou com o pé direito em direção ao centro do gol, mas o goleiro dinamarquês fez uma defesa segura. O jogo continuou com alternância de ataques, mas nenhuma das equipes conseguiu furar o bloqueio defensivo adversário. Faltas táticas e passes errados marcaram o restante da partida, que terminou em um empate sem gols.

Apesar do resultado, o placar não reflete a emoção e o número de oportunidades criadas, principalmente pela Dinamarca, que teve dois grandes lances com Mæhle e Daghim. A República Democrática do Congo mostrou solidez defensiva e saiu satisfeita com o ponto conquistado fora de casa. O técnico dinamarquês, Kasper Hjulmand, destacou a entrega dos seus jogadores e lamentou a falta de pontaria nos momentos decisivos.

Já o treinador congolês, Sébastien Desabre, elogiou a organização tática da equipe e a capacidade de suportar a pressão dinamarquesa. Com este resultado, ambas as seleções seguem em preparação para seus próximos compromissos, com a Dinamarca focada nas eliminatórias para a Eurocopa e o Congo nos jogos classificatórios para a Copa Africana de Nações. A partida serviu como um bom teste para os comandantes, que puderam avaliar o desempenho de seus atletas em um cenário competitivo.

A torcida, que compareceu em bom número, presenciou um jogo de muita luta e raça, com lances que poderiam ter mudado o destino do placar. No fim, o empate foi um resultado justo, diante do equilíbrio apresentado em campo. A Dinamarca segue invicta nos últimos amistosos, enquanto o Congo mostra evolução sob o comando de Desabre. As expectativas para os próximos jogos são altas, e as equipes devem buscar ajustes para melhorar o desempenho ofensivo





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