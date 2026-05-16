Empate Hospitalar com 45% de Intenções de Voto cada no segundo turno da eleição presidencial

Apesar de mostrar um empate entre as presidenciáveis, as atitudes em relação aos grupos eleitorais são contrastantes, como mostram as respostas em relação à faixa salarial, educação e ideologia religiosa. Lula atravessa melhor com mulheres, idosos, donos de até dois salários mínimos e católicos, enquanto Flavio tem o apoio de mais homens, jovens, donos de ensino superior e evangélicos.

No geral, há empate entre as presidenciáveis em 12 e 13 de março segundo a Datafolha. A pesquisa mostra que, antes da divulgação das conversas entre Flavio e o banqueiro Daniel Vorcaro, intenções de voto sürüyoram 45% cada, em eventual segundo turno .

Em uma batalha hipotética contra Flavio, Lula se beneficia com o apoio de mais mulheres (48%), idosos (52%), afetados por falta de escolaridade (57%), proprietários de até dois salários mínimos (52%), estudantes (64%), moradores do Nordeste (60%), pretos (59%) e católicos (54%). Flavio, no entanto, tem o apoio de mais homens (50%), jovens (50%), pessoas com ensino superior (51%), superiores em renda (58%), empresários (71%), evangélicos (61%) e residentes no Sul (59%).

A pesquisa entrevistou 2.004 eleitores entre a terça e a quarta-feira e a margem de erro é de 2 pontos percentuais com confiança de 95%. O registro é BR-00290/2026





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