Empate entre EUA e Alemanha em amistoso repleto de chances

Resumo do empate 1 a 1 entre Estados Unidos e Alemanha, com gols de Antonee Robinson para os EUA e um gol alemão não especificado no texto fornecido. O jogo foi equilibrado, com oportunidades claras para ambos os lados, mas também com diversos impedimentos e finalizações defendidas ou bloqueadas. Destaque para a assistência de Antonee Robinson no gol americano e para as tentativas de Musiala, Wirtz e Balogun.

A partida entre Estados Unidos e Alemanha , realizada em um amistoso de alto nível, foi marcada por um ritmo acelerado e chances criadas por ambos os lados.

Desde os primeiros minutos, as equipes demonstraram intenção de dominar o meio-campo e buscar o gol, com os americanos apostando em transições rápidas e os alemães controlando a posse de bola. Os EUA iniciaram o jogo com uma postura ofensiva, pressionando a saída de bola alemã, o que gerou algumas oportunidades de contra-ataque. Christian Pulisic, um dos principais nomes da equipe, tentou criar jogadas perigosas, mas esbarrou na defesa bem organizada da Alemanha.

Do outro lado, os alemães, com jogadores como Kai Havertz e Jamal Musiala, buscaram abrir a defesa americana com passes em profundidade e finalizações de fora da área. Durante o primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, com moments de superioridade para cada lado. Os EUA tiveram alguns lances de perigo, como a finalização de Folarin Balogun, que chutou de fora da área após passe de Weston McKennie, mas o goleiro alemão conseguiu defender.

A Alemanha respondeu com um chute de longe de Florian Wirtz, após escanteio cobrado por Joshua Kimmich, também sem sucesso. As faltas cometidas por Christian Pulisic e Weston McKennie interromperam o fluxo do jogo em alguns momentos, demonstrando a intensidade da disputa. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com a expectativa de um segundo tempo ainda mais aberto





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