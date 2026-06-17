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Empate emocionante entre Inglaterra e Croácia nas eliminatórias da Eurocopa 2024

Desporto News

Empate emocionante entre Inglaterra e Croácia nas eliminatórias da Eurocopa 2024
InglaterraCroáciaEurocopa 2024
📆6/17/2026 9:21 PM
📰Lance!
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A Croácia e a Inglaterra empataram em 2 a 2 em partida válida pelas eliminatórias da Eurocopa 2024, com gols de Petar Musa (2) e Martin Baturina para a Croácia, e Harry Kane para a Inglaterra. O jogo foi marcado por jogadas ofensivas, oportunidades perdidas e um ritmo intenso até o apito final.

A partida entre Inglaterra e Croácia , válida pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024, terminou com um empate emocionante de 2 a 2 em um jogo repleto de oportunidades, gols espetaculares e momentos de tensão.

A Croácia abriu o placar logo no início da partida com um gol de Petar Musa, que recebeu uma assistência de Ivan Perisic e finalizou com precisão do meio da área para o centro do gol. A Inglaterra respondeu rapidamente e empatou com um gol de Martin Baturina, que chutou de fora da área no ângulo superior esquerdo, após passe de Petar Sucic.

No segundo tempo, a Inglaterra assumiu a liderança com um gol de Harry Kane, de cabeça, após cruzamento de Declan Rice em uma jogada originada de escanteio. No entanto, nos minutos finais, a Croácia conseguiu o empate novamente com Petar Musa, que finalizou com o pé direito do meio da área, contando com uma assistência de Ivan Perisic.

O jogo foi marcado por várias oportunidades perdidas, finalizações bloqueadas e faltas cometidas por ambos os lados, com destaque para as defesas dos goleiros e a intensidade da marcação. Ainda que os resultados tenham sido favoráveis em termos de classificação, a partida evidenciou a qualidade técnica e a capacidade de reação das duas equipes. Inglaterra e Croácia protagonizaram um duelo equilibrado, com moments of brilliance individual e coletiva, reforçando o candidatura de ambas as seleções na competição europeia

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Lance! /  🏆 30. in BR

Inglaterra Croácia Eurocopa 2024 Futebol Eliminatórias

 

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