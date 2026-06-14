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Empate emocionante entre Holanda e Japão abre o Grupo F da Copa do Mundo 2026

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Empate emocionante entre Holanda e Japão abre o Grupo F da Copa do Mundo 2026
Copa Do Mundo 2026HolandaJapão
📆6/14/2026 11:31 PM
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Em partida aberta e com chances para ambos os lados, Holanda e Japão dividiram os pontos na estreia do Grupo F. Após sair atrás duas vezes, o Japão mostrou determinação e conquistou um empate nos minutos finais, com gol de Kamada. Van Dijk e Summerville marcaram para a Holanda, enquanto Nakamura e Kamada (contra?) anotaram para o Japão. A partida teve momentos de tensão e demonstr

A partida de estreia do Grupo F na Copa do Mundo 2026 entre Holanda e Japão terminou com um empate emocionante por 2 a 2.

Os japoneses demonstraram grande resiliência ao buscar o resultado após ficarem duas vezes atrás no marcador. O primeiro gol holandês foi marcado por Virgil van Dijk, que aproveitou cruzamento de Ryan Gravenberch aos cinco minutos do segundo tempo. A resposta japonesa foi rápida: Takuma Nakamura chutou da entrada da área, a bola desviou em Jan Vertonghen e enganou o goleiro Bart Verbruggen, empatando a partida.

A Holanda voltou a assumir a liderança aos 18 minutos, quando Summerville recebeu passe de Gravenberch, cortou para o meio e finalizou no cantinho. No entanto, nos acréscimos da etapa final, aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Ken Iwao Ogawa cabeceou, a bola bateu em Daizen Maeda antes de cruzar a linha, garantindo o empate final. O jogo foi equilibrado, com a Holanda controlando a posse de bola no primeiro tempo, mas sem conseguir transformar a superioridade em gols.

Japão melhorou após a pausa para hidratação e criou oportunidades, mas o placar permaneceu inalterado até os minutos finais, quando a pressão japonesa resultou no gol de empate. Ke

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