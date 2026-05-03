Empate Amargo: Palmeiras Decepciona em Casa Contra o Santos e Abel Ferreira É Criticado

O clássico entre Palmeiras e Santos terminou empatado em 1 a 1, com gols de Rollheiser e Flaco López. O desempenho do Palmeiras foi criticado, e o técnico Abel Ferreira foi alvo de questionamentos nas redes sociais. O retorno de Paulinho também marcou a partida.

A partida entre Palmeiras e Santos , realizada na noite de sábado, dia 2, não correspondeu às expectativas da torcida palmeirense. O empate em 1 a 1 gerou intensa discussão nas redes sociais, com o técnico Abel Ferreira sendo o principal foco das críticas.

Os gols foram marcados por Rollheiser, do Santos, no primeiro tempo, e Flaco López, do Palmeiras, na segunda etapa. A noite também foi marcada pelo retorno aos gramados do atacante Paulinho, após uma ausência de dez meses devido a lesão. O primeiro tempo da partida foi de clara superioridade do Santos. Mesmo jogando fora de casa e sem a presença de Neymar, a equipe controlou o ritmo do jogo e explorou as fragilidades defensivas do Palmeiras.

Rollheiser abriu o placar aproveitando um erro de Khellven na origem do lance, demonstrando precisão ao chutar rasteiro de fora da área e superar o goleiro Carlos Miguel. O Palmeiras, por sua vez, apresentou dificuldades no setor ofensivo e criou poucas oportunidades de gol, com a principal delas sendo uma cabeçada de Jhon Arias defendida pelo goleiro Brazão nos minutos finais da primeira etapa.

A torcida palmeirense, visivelmente insatisfeita com o desempenho da equipe, expressou seu descontentamento ao final do primeiro tempo. A atuação do time alviverde foi considerada abaixo do esperado, com falta de criatividade e objetividade no ataque. A defesa, por outro lado, apresentou falhas que foram exploradas pelo Santos, resultando no gol que colocou a equipe visitante em vantagem. A segunda etapa da partida apresentou uma postura diferente do Palmeiras.

A comissão técnica promoveu uma alteração tática, com Allan assumindo a posição no corredor direito em substituição a Khellven, formando uma dupla com os atacantes que atuavam pelo setor. Essa mudança surtiu efeito, e o Palmeiras passou a exercer maior pressão sobre o Santos. Allan recuperou a posse de bola no campo ofensivo e acionou Andreas Pereira, que cruzou rasteiro para Flaco López.

O atacante argentino finalizou de primeira com a perna esquerda, empatando o placar e reacendendo a esperança da torcida palmeirense. Aos 25 minutos do segundo tempo, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Paulinho, em seu retorno aos gramados após dez meses de recuperação. A presença do atacante, que é ídolo da torcida, foi recebida com entusiasmo e aplausos.

Apesar da melhora no desempenho, o Palmeiras não conseguiu balançar as redes novamente e a partida terminou empatada em 1 a 1. O resultado frustrou a torcida palmeirense, que esperava uma vitória em casa. A atuação de Abel Ferreira foi amplamente criticada nas redes sociais, com muitos torcedores questionando as escolhas táticas e a falta de reação da equipe durante a maior parte da partida.

A partida evidenciou a necessidade de ajustes no time palmeirense, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, para que a equipe possa voltar a apresentar um desempenho consistente e competitivo. É importante ressaltar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade





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