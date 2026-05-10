Empatar é cenário mais provável para clássico Corinthians x São Paulo

Com base em uma ferramenta de previsões de resultados desenvolvida pela universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Bola de Cristal aponta para um empate no clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (10/05), às 18h30.

O empate é o cenário mais provável para o clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (10/05), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro .

Segundo a Bola de Cristal, ferramenta de previsões de resultados desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o duelo tem 42,8% de chances de terminar empatado. Já o segundo placar mais previsto pela ferramenta é uma vitória do São Paulo, com 34,7%. Mesmo jogando em casa, o Corinthians aparece apenas com cerca de 22,4% de chances de vencer a partida.

Apesar de já ter garantido a vaga antecipada às oitavas da Libertadores, o Timão não faz um bom Campeonato Brasileiro e abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 15 pontos. O São Paulo, por sua vez, tenta se manter no G4 e colar nos líderes da competição





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