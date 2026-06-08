Principais emissoras de TV e rádio já agendaram debates para as eleições presidenciais de 2024, porém há dúvidas sobre quais candidatos serão realmente convidados. A regra exige a presença de postulantes de partidos com mais de cinco congressistas, mas emissoras podem incluir outros com desempenho relevante nas pesquisas, como ocorreu em 2024 com Pablo Marçal em São Paulo. A reportagem buscou posicionamento do PT, sem sucesso. Histórico de 2022 mostrava sete candidatos nos debates. A cobertura jornalística reafirma seu compromisso com a verdade, a pluralidade e o debate de ideias.

As emissoras de televisão e rádio do país já começaram a definir datas para os debates entre os candidatos à Presidência da República nestas eleições de 2024.

No entanto, ainda há incerteza sobre quais postulantes efetivamente comparecerão a esses encontros, que são peças fundamentais do processo eleitoral e da formação da opinião pública. Pela legislação eleitoral, é obrigatório o convite a candidatos de partidos que tenham eleito mais de cinco representantes para o Congresso Nacional na última eleição, em 2022. Além desses, as emissoras têm a prerrogativa de convidar outros candidatos que se destacarem nas pesquisas de intenção de voto, como já ocorreu em eleições anteriores.

Neste ciclo, o caso mais notório foi o de Pablo Marçal, do PRTB, partido com representação mínima no Congresso, que foi convidado para debates na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024 após registrar-se como um dos favoritos nas pesquisas. Essa regra busca equilibrar a necessidade de dar visibilidade aos candidatos com chances efetivas de vitória e o princípio da isonomia, embora ainda gere debates sobre os critérios de inclusão.

A reportagem procurou o presidente do PT, Edinho Silva, que integra a coordenação da campanha de reeleição do presidente Lula, para comentar a estratégia do partido em relação aos debates, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O texto será atualizado assim que houver uma posição oficial.

Observando o histórico, nos debates do primeiro turno de 2022, estiveram presentes os principais contendores: o então candidato e agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Felipe d'Avila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União) e Padre Kelmon (PTB). A concentratesse, contudo, difundida por setores da imprensa, é se este ano teremos a repetição do clima de confronto direto entre os dois primeiros colocados nas pesquisas, ou se um campo mais amplo de candidatos conseguirá espaço nos palcos nacionais.

O cenário está longe de ser conclusivo, mas as emissoras já trabalham com uma logística complexa de datas, horários e formatos. A definir, fica a questão: como manter o interesse do público num debate presidencial quando há uma candidatura à reeleição no poder e uma oposição fragmentada? Também importa como a cobertura midiática desses eventos se dará, considerando a polarização política que atravessa o país e que, frequentemente, transforma cada encontro num novo capítulo de uma guerra narrativa.

Nesse contexto, a imprensa tem o dever de assegurar a pluralidade de vozes e o aprofundamento das questões substanciais que afetam a vida dos brasileiros. A reportagem, ao acompanhar essa definição, reafirma seu compromisso com os princípios do bom jornalismo. O combate à desigualdade social, a denúncia das injustiças e a defesa de uma democracia plena continuam a nortear nosso trabalho.

A Importância da verdade factual e da honestidade na informação segue sendo a espinha dorsal de qualquer cobertura eleitoral responsável. Por isso, independentemente dos embates e da politização, o foco deve permanecer nas propostas, nos históricos e nas consequências das escolhas que o eleitor fará nas urnas. Enquanto as emissoras fecham suas programações, brasileiros de todas as regiões preparam-se para assistir a debates que, espera-se, iluminem os caminhos do país e não apenas reforcem pré-conceitos





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