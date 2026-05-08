Emirados Árabes Unidos enfrentam novos ataques do Irã em meio à escalada de tensões no Oriente Médio

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos confirmou que o país está enfrentando ataques de mísseis e drones lançados pelo Irã, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. O conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irã tem causado centenas de mortes e desestabilizado a região.

Os Emirados Árabes Unidos estão enfrentando uma nova onda de ataques de mísseis e drones lançados pelo Irã, conforme confirmado pelo Ministério da Defesa do país em um comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (8).

Segundo o órgão, os sistemas de defesa aérea dos Emirados estão em operação contínua para interceptar os alvos, o que tem gerado sons audíveis em diversas regiões do país. A população foi orientada a manter a calma e seguir as instruções de segurança emitidas pelas autoridades. Os Emirados Árabes Unidos haviam declarado seu espaço aéreo livre de ameaças em 9 de abril, coincidindo com o início do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, mas os ataques continuaram.

Nos últimos dois meses, os Emirados Árabes Unidos foram o país mais atingido por ataques aéreos vindos do Irã. A situação no Oriente Médio está cada vez mais tensa, com os Estados Unidos e Israel em guerra contra o Irã. O conflito começou em 28 de fevereiro, quando um ataque coordenado entre os dois países resultou na morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em Teerã. Diversas autoridades do alto escalão do regime iraniano também foram mortas.

Além disso, os EUA alegam ter destruído dezenas de navios, sistemas de defesa aérea, aviões e outros alvos militares iranianos. Em retaliação, o regime dos aiatolás tem realizado ataques contra diversos países da região, incluindo Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Jordânia, Iraque e Omã. As autoridades iranianas afirmam que seus alvos são apenas interesses dos Estados Unidos e Israel nessas nações.

Mais de 1.900 civis morreram no Irã desde o início da guerra, segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos EUA. A Casa Branca, por sua vez, registrou ao menos 13 mortes de soldados americanos em relação direta aos ataques iranianos. O conflito também se expandiu para o Líbano. O Hezbollah, um grupo armado apoiado pelo Irã, atacou o território israelense em retaliação à morte de Ali Khamenei.

Em resposta, Israel tem realizado ofensivas aéreas contra alvos do Hezbollah no Líbano, resultando em mais de 2.500 mortes no território libanês. Com a morte de grande parte de sua liderança, um conselho do Irã elegeu um novo líder supremo: Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei. Especialistas apontam que ele não fará mudanças estruturais e representa a continuidade da repressão no país. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou descontentamento com essa escolha, classificando-a como um 'grande erro'.

Ele havia dito que precisaria estar envolvido no processo e pontuou que Mojtaba seria 'inaceitável' para a liderança do Irã





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