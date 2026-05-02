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Emily Lima entre as melhores: treinadora do clube alvinegro figura em ranking global

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Emily Lima entre as melhores: treinadora do clube alvinegro figura em ranking global
Emily LimaFutebol FemininoRanking
📆5/2/2026 3:48 PM
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Emily Lima, técnica do clube alvinegro, é reconhecida em ranking internacional que avalia treinadores de futebol feminino, destacando sua experiência, estilo de jogo e resultados.

Emily Lima , a atual treinadora do clube alvinegro, figura na 19ª posição de um ranking global que avalia os técnicos de futebol feminino mais influentes e promissores da atualidade.

Esta avaliação abrangente não se limita apenas aos resultados em campo, mas mergulha profundamente em diversos aspectos cruciais para o sucesso de uma equipe. Critérios como a filosofia de jogo adotada, a habilidade de gestão de grupo, o histórico de conquistas e a capacidade de implementar inovações táticas são meticulosamente analisados para determinar a posição de cada treinador.

A inclusão de Emily Lima neste ranking é um reconhecimento da sua trajetória consolidada e do impacto positivo que tem causado no futebol feminino brasileiro. O ranking, elaborado por uma equipe de especialistas internacionais, considerou uma pré-lista inicial de aproximadamente 50 nomes, refinada através da colaboração de agentes, dirigentes, analistas de desempenho e outros profissionais do futebol em todo o mundo.

A metodologia utilizada foi rigorosa, com cada treinador recebendo notas de 1 a 10 em quatro categorias distintas, todas com o mesmo peso na pontuação final. Essa abordagem garante uma avaliação equilibrada e justa, levando em conta a complexidade do papel de um treinador de futebol. No caso específico de Emily Lima, o ranking destaca a vasta experiência que ela acumulou ao longo de sua carreira, tanto em clubes quanto em seleções nacionais.

Sua proposta de jogo, caracterizada pela posse de bola e pela busca incessante por um ataque intenso e criativo, também foi um fator determinante para sua classificação. Desde que assumiu o comando das Brabas, após a saída de Lucas Piccinato, Emily Lima tem demonstrado sua capacidade de liderança e de motivar suas jogadoras, conquistando seis vitórias em sete partidas disputadas.

Essa performance consistente e a adesão do elenco às suas ideias reforçam o seu perfil como uma técnica de alto nível. A capacidade de manter a equipe unida e focada, mesmo em momentos de adversidade, é uma característica marcante de sua gestão. Além de sua performance recente, a trajetória de Emily Lima é repleta de desafios superados e de conquistas importantes.

Sua passagem pela Seleção Brasileira, onde teve a oportunidade de trabalhar com as melhores jogadoras do país, contribuiu significativamente para o seu desenvolvimento profissional. Os trabalhos realizados em diferentes contextos, com equipes de diferentes estilos e culturas, demonstram sua adaptabilidade e sua capacidade de extrair o melhor de cada atleta. O ranking também ressalta a importância da inovação tática no futebol feminino moderno, e Emily Lima tem se destacado nesse aspecto, buscando constantemente novas soluções para superar seus adversários.

A lista completa do ranking é liderada pelo espanhol Jonatan Giráldez, técnico do Lyon, seguido pela francesa Sonia Bompastor, do Chelsea. A presença de treinadoras de diferentes nacionalidades e com diferentes estilos de jogo demonstra a diversidade e a crescente competitividade do futebol feminino em nível global. Este reconhecimento para Emily Lima não apenas valoriza seu trabalho individual, mas também contribui para o fortalecimento e a valorização do futebol feminino no Brasil.

É importante lembrar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade

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