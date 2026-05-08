Emiliano d'Avila e outros ex-atores falam sobre mudanças de carreira e novos rumos

Ex-atores como Emiliano d'Avila, David Lucas e Cecília Dassi compartilham suas experiências ao deixar a carreira artística para se dedicar a novas profissões, como psicologia, medicina veterinária e publicidade.

Emiliano d'Avila, conhecido por seu papel em ' Avenida Brasil ', recentemente compartilhou suas experiências na televisão e a decisão de adotar o veganismo. O ator, que marcou gerações com sua atuação, explicou como a mudança em sua dieta reflete sua evolução pessoal e profissional.

Além disso, ele destacou a importância de se manter conectado com causas sociais e ambientais, mesmo após se afastar dos holofotes. A transição para o veganismo, segundo ele, foi um processo gradual que envolveu pesquisa e adaptação, mas que trouxe benefícios significativos para sua saúde e bem-estar. Emiliano também mencionou que continua envolvido em projetos culturais e sociais, demonstrando que sua carreira vai além da atuação. Sua trajetória serve como inspiração para muitos que buscam reinventar-se profissionalmente e pessoalmente.

A decisão de abandonar a carreira artística para se dedicar a outras paixões é um tema recorrente entre ex-atores. David Lucas, por exemplo, começou na televisão aos nove anos e participou de novelas como 'Alma gêmea', 'Caras e bocas' e 'Ti ti ti'. Seu último papel foi em 'Êta mundo bom!

', em 2016, e desde então ele se dedica à carreira de psicólogo clínico. A transição, segundo ele, foi motivada pelo desejo de ajudar as pessoas de uma forma mais direta e significativa. A psicologia, para David, oferece uma maneira mais profunda de entender e lidar com as emoções humanas, algo que a atuação não permitia da mesma forma.

Sua experiência na televisão, no entanto, ainda é valorizada, pois lhe proporcionou habilidades de comunicação e empatia que são essenciais em sua nova profissão. Outro exemplo é Cecília Dassi, revelada na novela 'Por amor' em 1997. Após mais de oito novelas na Globo, ela decidiu abandonar a carreira de atriz em 2012 para se dedicar à psicologia. Cecília destacou que a decisão foi difícil, mas necessária para seu crescimento pessoal.

A psicologia, para ela, é uma forma de contribuir para a sociedade de maneira mais concreta, ajudando pessoas a superarem desafios emocionais e psicológicos. Sua trajetória mostra como a mudança de carreira pode ser enriquecedora, mesmo após uma vida dedicada à televisão. Debby Lagranha, que fez sucesso em programas infantis da Globo e participou de 'Malhação' e 'A vida da gente', hoje é médica veterinária.

Com 31 anos e dois filhos, Debby explicou que a medicina veterinária sempre foi uma paixão, mas que a carreira de atriz a afastou temporariamente desse sonho. A decisão de se dedicar à medicina veterinária foi motivada pelo amor aos animais e pelo desejo de fazer a diferença em suas vidas. Sua história é um exemplo de como é possível conciliar família, carreira e paixões pessoais.

Felipe Latgé, conhecido por seu papel em 'Da cor do pecado', se formou em Publicidade e Propaganda e hoje trabalha como diretor de arte. A transição para a publicidade foi natural para ele, pois sempre teve interesse em comunicação e criatividade. Sua experiência como ator lhe proporcionou uma visão única sobre a construção de personagens e narrativas, habilidades que são valiosas em sua nova carreira.

Felipe destacou que a mudança foi uma escolha consciente, motivada pelo desejo de explorar novas áreas e desafios profissionais





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