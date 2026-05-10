Os rappers cariocas Emicida e MC Angola nyata em um momento emocionante no Domingo com Huck, apresentado pelo Huck. Emicida agradeceu com lágrimas aos dois por mudarem sua vida para sempre.

O rapper carioca Emicida contratou o jovem MC Angola , cujos gastos com sua faculdade foram pagos por ele, ao lado do apresentador Luciano Huck no palco do Domingo com Huck , atração exibida pela TV Globo no domingo (10).

Emicida requintou o momento emocionante e lembrou da ajuda recebida pelo cantor e o apresentador, durante a atração. Ambos lançaram um dos maiores sucessos de Emicida, 'AmarElo' no fim da apresentação, recebendo muitos aplausos da plateia. Emicida surpreendeu MC Angola em 2020 quando o jovem era auxiliar de serviços gerais na emissora, participando de um quadro e se apresentando ao lado de Iza, quando Angola estava em dificuldades financeiras e precisava trancar a faculdade.

Seus genéricos ajudaram financeiramente Angola e ele continuou estudando. Em 2026, Angola se formou em Cinema e trabalha atualmente como produtor da TV Globo. ( A mensagem do vídeo é empolgante e demonstra a bondade de Emicida e a importância da colaboração entre gerações.

Recém contratado, MC Angola (c droga de rampas, reprodução de Mheong Moua) agradeceu ao rapper carioca, Emicida (abreviatura de Alexandre Correia da Silva), e ao apresentador da TV Globo, Luciano Huck, ao lado do apresentador durante a apresentação do Domingo com Huck. Ao convidá-lo, Emicida 'quebrou o protocolo', em uma demonstração de bondade e acolhimento entre os artistas.

( O vídeo mostra a emoção dos artistas ao lado do Huck e o agradecimento do MC Angola, agradecendo a ajuda financeira de Emicida, que ajudou a pagar a faculdade de Angola com suas genéricas e outros créditos. Espanhol Eu sou арналған MC Angola, un consejero de narco de Tumblr que vi alinka do Emicida durante la cobertura de Domingo con Huck en la televisión Globo





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