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Embaixador dos EUA Ameaça Peru por Possível Paralisação na Compra de Caças

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Embaixador dos EUA Ameaça Peru por Possível Paralisação na Compra de Caças
Embaixador Dos EUA PeruJosé María BalcázarBernie Navarro
📆4/18/2026 6:49 PM
📰CNNBrasil
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Embaixador dos EUA no Peru, Bernie Navarro, emite aviso severo ao presidente interino José María Balcázar sobre consequências de "má-fé" em negociações de compra de aeronaves de combate, sugerindo que interesses americanos e regionais podem ser prejudicados.

O embaixador dos Estados Unidos no Peru, Bernie Navarro , lançou um alerta contundente ao presidente interino peruano, José María Balcázar , na última sexta-feira, 17 de abril. A declaração do embaixador surgiu como resposta a uma possível interrupção na aquisição de aeronaves de combate destinadas à Força Aérea Peruana . Navarro, atuando como representante da administração Trump, utilizou a plataforma X para expressar sua posição, declarando que 'Se negociarem de má-fé com os EUA e prejudicarem os interesses norte-americanos, tenham certeza de que, como representante da administração Trump, utilizarei todas as ferramentas disponíveis para proteger e promover a prosperidade e a segurança do nosso país e da região'. Essa afirmação carrega um tom de ameaça velada, sugerindo possíveis retaliações caso os interesses americanos sejam considerados lesados.

José María Balcázar, que ascendeu ao cargo interino em fevereiro após a destituição de seu antecessor, José Jerí, indicou que a decisão sobre a compra dos caças ainda está em processo de avaliação. Ele planeja discutir o assunto com seus ministros na semana subsequente para chegar a uma conclusão. Atualmente, o governo peruano não forneceu detalhes sobre qual modelo específico de caça seria escolhido para a renovação da frota, que prevê a aquisição de 24 aeronaves. Embora haja uma expectativa de que o Peru opte pelos caças F-16 de fabricação americana, Balcázar levantou preocupações significativas a respeito do impacto financeiro dessa aquisição. Ele salientou que o compromisso financeiro seria 'enorme' e, portanto, argumentou que a decisão final deveria ser tomada pelo próximo governo, cujo mandato se inicia em 28 de julho. A justificativa para essa posição reside no caráter transitório de seu próprio governo, que se encerra em julho, e na crença de que decisões de tamanha magnitude devem ser delegadas à administração que emergirá das urnas, refletindo assim a vontade popular.

O processo de aquisição dessas aeronaves para a Força Aérea do Peru teve início durante o governo da ex-presidente Dina Boluarte, que foi destituída em outubro do ano passado. Em março deste ano, a presidência peruana emitiu um comunicado informando que o processo de compra ainda não estava finalizado, indicando a complexidade e a natureza prolongada das negociações. A tensão gerada pela declaração do embaixador Navarro adiciona uma camada de diplomacia tensa a uma decisão já complexa, envolvendo investimentos significativos, interesses nacionais e relações internacionais. A possibilidade de a Força Aérea Peruana optar por aeronaves de outras procedências, caso os termos de negociação com os Estados Unidos não sejam considerados favoráveis, pode ter influenciado a postura assertiva do embaixador americano.

A administração Trump demonstrou, ao longo de seu mandato, uma abordagem pragmática e por vezes agressiva em suas relações comerciais e diplomáticas, buscando defender o que considera serem os melhores interesses americanos em qualquer cenário global. Neste contexto, a indústria de defesa dos Estados Unidos é um componente vital da sua economia e da sua influência geopolítica, e qualquer ameaça a negócios vultosos neste setor pode gerar reações firmes por parte de seus representantes no exterior. O futuro da renovação da frota aérea peruana, portanto, permanece incerto, pendurado na balança de negociações delicadas e na influência de pressões diplomáticas externas.

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