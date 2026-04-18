Embaixador dos EUA Ameaça Peru por Possível Paralisação na Compra de Caças

Embaixador dos EUA no Peru, Bernie Navarro, emite aviso severo ao presidente interino José María Balcázar sobre consequências de "má-fé" em negociações de compra de aeronaves de combate, sugerindo que interesses americanos e regionais podem ser prejudicados.

O embaixador dos Estados Unidos no Peru, Bernie Navarro , lançou um alerta contundente ao presidente interino peruano, José María Balcázar , na última sexta-feira, 17 de abril. A declaração do embaixador surgiu como resposta a uma possível interrupção na aquisição de aeronaves de combate destinadas à Força Aérea Peruana . Navarro, atuando como representante da administração Trump, utilizou a plataforma X para expressar sua posição, declarando que 'Se negociarem de má-fé com os EUA e prejudicarem os interesses norte-americanos, tenham certeza de que, como representante da administração Trump, utilizarei todas as ferramentas disponíveis para proteger e promover a prosperidade e a segurança do nosso país e da região'. Essa afirmação carrega um tom de ameaça velada, sugerindo possíveis retaliações caso os interesses americanos sejam considerados lesados.

José María Balcázar, que ascendeu ao cargo interino em fevereiro após a destituição de seu antecessor, José Jerí, indicou que a decisão sobre a compra dos caças ainda está em processo de avaliação. Ele planeja discutir o assunto com seus ministros na semana subsequente para chegar a uma conclusão. Atualmente, o governo peruano não forneceu detalhes sobre qual modelo específico de caça seria escolhido para a renovação da frota, que prevê a aquisição de 24 aeronaves. Embora haja uma expectativa de que o Peru opte pelos caças F-16 de fabricação americana, Balcázar levantou preocupações significativas a respeito do impacto financeiro dessa aquisição. Ele salientou que o compromisso financeiro seria 'enorme' e, portanto, argumentou que a decisão final deveria ser tomada pelo próximo governo, cujo mandato se inicia em 28 de julho. A justificativa para essa posição reside no caráter transitório de seu próprio governo, que se encerra em julho, e na crença de que decisões de tamanha magnitude devem ser delegadas à administração que emergirá das urnas, refletindo assim a vontade popular.

O processo de aquisição dessas aeronaves para a Força Aérea do Peru teve início durante o governo da ex-presidente Dina Boluarte, que foi destituída em outubro do ano passado. Em março deste ano, a presidência peruana emitiu um comunicado informando que o processo de compra ainda não estava finalizado, indicando a complexidade e a natureza prolongada das negociações. A tensão gerada pela declaração do embaixador Navarro adiciona uma camada de diplomacia tensa a uma decisão já complexa, envolvendo investimentos significativos, interesses nacionais e relações internacionais. A possibilidade de a Força Aérea Peruana optar por aeronaves de outras procedências, caso os termos de negociação com os Estados Unidos não sejam considerados favoráveis, pode ter influenciado a postura assertiva do embaixador americano.

A administração Trump demonstrou, ao longo de seu mandato, uma abordagem pragmática e por vezes agressiva em suas relações comerciais e diplomáticas, buscando defender o que considera serem os melhores interesses americanos em qualquer cenário global. Neste contexto, a indústria de defesa dos Estados Unidos é um componente vital da sua economia e da sua influência geopolítica, e qualquer ameaça a negócios vultosos neste setor pode gerar reações firmes por parte de seus representantes no exterior. O futuro da renovação da frota aérea peruana, portanto, permanece incerto, pendurado na balança de negociações delicadas e na influência de pressões diplomáticas externas.





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