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Elon Musk troca mansões por casa pré-fabricada de 37 m²

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Elon Musk troca mansões por casa pré-fabricada de 37 m²
Elon MuskPrimeiro TrilionárioCasa Pré-Fabricada
📆6/15/2026 3:13 PM
📰JornalOGlobo
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O primeiro trilionário da história, Elon Musk, já disse ter trocado mansões por uma casa pré-fabricada de 37 metros quadrados. A mudança ocorreu em 2021, quando Musk optou por uma vida minimalista e vendeu grande parte de seus imóveis. A casa pré-fabricada, avaliada em US$ 50 mil, foi escolhida por Musk devido ao seu estilo de vida simples e alinhado ao minimalismo.

O primeiro trilionário da história, Elon Musk , já disse ter trocado mansões por uma casa pré-fabricada de 37 metros quadrados. A mudança ocorreu em 2021, quando Musk optou por uma vida minimalista e vendeu grande parte de seus imóveis.

A casa pré-fabricada, avaliada em US$ 50 mil, foi escolhida por Musk devido ao seu estilo de vida simples e alinhado ao minimalismo. O imóvel, localizado dentro das instalações de testes da SpaceX, no Texas, nos Estados Unidos, possui sala, quarto, cozinha e banheiro. A estrutura é tão leve que pode ser rebocada por um Tesla Model X. A mudança de Musk ocorreu após ele anunciar, em 2020, que pretendia vender quase todos os seus ativos imobiliários.

Desde então, o empresário se desfez de várias propriedades, incluindo quatro casas vizinhas localizadas em Bel Air, na Califórnia, que foram vendidas por US$ 61,8 milhões. Além disso, outras duas propriedades renderam US$ 36 milhões em negociações. Musk havia vendido, em 2019, uma casa avaliada em US$ 4 milhões. A curiosidade em torno do imóvel ganhou novo fôlego após Musk alcançar um feito sem precedentes no mundo dos negócios.

Segundo a Bloomberg, a valorização das ações da SpaceX em seu primeiro dia de negociações na Bolsa de Nova York elevou sua fortuna para aproximadamente US$ 1,05 trilhão. A riqueza de Musk agora supera a soma dos patrimônios de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Juntas, as fortunas dos três são estimadas em cerca de US$ 849 bilhões.

A abertura de capital da SpaceX também entrou para a história do mercado financeiro. A operação levantou US$ 75 bilhões, tornando-se o maior IPO já realizado nos Estados Unidos. Fundada por Musk, a SpaceX transformou-se ao longo dos anos em líder global no mercado de lançamentos orbitais. A companhia também expandiu seus negócios por meio da Starlink, serviço de internet via satélite que ampliou significativamente sua presença no setor de infraestrutura tecnológica.

Em 2021, a empresa era avaliada em cerca de US$ 100 bilhões. Após a estreia na bolsa, o valor de mercado alcançou aproximadamente US$ 2 trilhões.

A casa pré-fabricada, avaliada em US$ 50 mil, foi escolhida por Musk devido ao seu estilo de vida simples e alinhado ao minimalismo. O imóvel, localizado dentro das instalações de testes da SpaceX, no Texas, nos Estados Unidos, possui sala, quarto, cozinha e banheiro. A estrutura é tão leve que pode ser rebocada por um Tesla Model X. A mudança de Musk ocorreu após ele anunciar, em 2020, que pretendia vender quase todos os seus ativos imobiliários.

Desde então, o empresário se desfez de várias propriedades, incluindo quatro casas vizinhas localizadas em Bel Air, na Califórnia, que foram vendidas por US$ 61,8 milhões. Além disso, outras duas propriedades renderam US$ 36 milhões em negociações. Musk havia vendido, em 2019, uma casa avaliada em US$ 4 milhões. A curiosidade em torno do imóvel ganhou novo fôlego após Musk alcançar um feito sem precedentes no mundo dos negócios.

Segundo a Bloomberg, a valorização das ações da SpaceX em seu primeiro dia de negociações na Bolsa de Nova York elevou sua fortuna para aproximadamente US$ 1,05 trilhão. A riqueza de Musk agora supera a soma dos patrimônios de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Juntas, as fortunas dos três são estimadas em cerca de US$ 849 bilhões.

A abertura de capital da SpaceX também entrou para a história do mercado financeiro. A operação levantou US$ 75 bilhões, tornando-se o maior IPO já realizado nos Estados Unidos. Fundada por Musk, a SpaceX transformou-se ao longo dos anos em líder global no mercado de lançamentos orbitais. A companhia também expandiu seus negócios por meio da Starlink, serviço de internet via satélite que ampliou significativamente sua presença no setor de infraestrutura tecnológica.

Em 2021, a empresa era avaliada em cerca de US$ 100 bilhões. Após a estreia na bolsa, o valor de mercado alcançou aproximadamente US$ 2 trilhões

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