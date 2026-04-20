Elon Musk ignora intimação judicial francesa em meio a investigações sobre o X e o Grok

O bilionário Elon Musk não compareceu a uma audiência obrigatória em Paris para responder por acusações de abuso algorítmico e deepfakes sexuais, gerando um impasse diplomático entre as Big Techs e o sistema judiciário da França.

O bilionário da tecnologia Elon Musk protagonizou um novo capítulo de confronto com as autoridades europeias ao ignorar solenemente uma intimação oficial da justiça francesa nesta segunda-feira, dia 20. O empresário, proprietário da rede social X e da empresa de inteligência artificial xAI, deveria ter comparecido a um interrogatório como parte de uma investigação criminal complexa que examina a conduta de suas plataformas.

O escritório do promotor de Paris, responsável pelo caso, apura graves denúncias que envolvem o abuso de algoritmos, a extração fraudulenta de dados de usuários e, mais recentemente, a possível cumplicidade da companhia na disseminação de pornografia infantil e na criação de deepfakes sexuais geradas pelo chatbot Grok. A ausência de Musk em uma audiência de caráter obrigatório sublinha o hiato crescente entre a soberania digital da Europa e a postura de grandes corporações de tecnologia americanas. Embora a promotoria francesa tenha afirmado que o não comparecimento não interrompe o fluxo das investigações, o episódio expõe um impasse diplomático e jurídico de proporções internacionais. A unidade de crimes cibernéticos de Paris, que já havia realizado operações de busca e apreensão na sede francesa do X em abril, mantém a postura de que a lei deve ser aplicada independentemente do status financeiro ou da influência dos investigados. Por outro lado, Musk tem classificado sistematicamente as investidas judiciais como uma perseguição política, uma tese que encontrou eco em setores do governo americano, gerando atritos significativos entre Washington e as autoridades judiciárias francesas. A tensão é agravada pelo histórico recente de intervenções de Paris contra figuras do setor tecnológico, como a detenção do fundador do Telegram, Pavel Durov, ocorrida em 2024. Para observadores da área jurídica, a estratégia de Musk de ignorar a intimação sem apresentar justificativas formais pode resultar em sanções mais severas, incluindo a possibilidade de decretação de custódia policial caso a cooperação continue sendo negada. Especialistas em direito penal sugerem que a postura de confronto pode elevar a animosidade dos procuradores, que buscam responsabilizar a plataforma por falhas na moderação de conteúdo e por um design algorítmico que, segundo a acusação, privilegia a distorção da verdade e a violação da privacidade dos indivíduos. Enquanto o X se encontra sob constante escrutínio regulatório global desde a aquisição pelo bilionário, o desenrolar deste processo na França promete ditar um precedente importante sobre a responsabilidade civil e criminal das Big Techs no espaço digital europeu, colocando à prova as fronteiras entre a liberdade de expressão defendida pela empresa e o cumprimento estrito das legislações locais de proteção ao usuário





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elon Musk Rede Social X França Inteligência Artificial Direito Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blue Origin realiza primeiro pouso de um propulsor de foguete New Glenn reutilizadoMissão foi fundamental para demonstrar que o foguete de grande porte com 29 andares de altura possui uma capacidade confiável de reutilização de seus propulsores e pode competir com o foguete Falcon 9, da SpaceX, de Elon Musk

Read more »

Corrida espacial: foguete de Bezos acirra disputa com Musk; veja pousoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

França convoca Musk a prestar depoimento sobre abuso sexual infantil e deepfakes no XRede social é alvo de uma investigação no país desde o início de 2025, após denúncias de que seu algoritmo foi utilizado para interferir na política francesa

Read more »

Musk ignora convocação da França para depor sobre o XBilionário havia sido convocado pela Justiça francesa para depoimento voluntário. Investigação ...

Read more »

Elon Musk planta a la justicia francesa que investiga la manipulación del algoritmo de XLa Fiscalía había convocado este lunes al multimillonario y afirma que las pesquisas seguirán adelante con o sin su colaboración

Read more »

Musk ignora convocação da França para depor sobre o XBilionário havia sido convocado pela Justiça francesa para depoimento voluntário. Investigação mira algoritmos do X e uso do assistente de IA Grok para gerar conteúdo ilegal

Read more »