Elon Musk expressa solidariedade à Blue Origin após explosão de foguete New Glenn em teste

O dono da SpaceX, Elon Musk, comentou a explosão de um foguete da Blue Origin durante um teste de combustão, oferecendo apoio a Jeff Bezos. A Blue Origin confirmou que todos estão seguros e investiga a causa da anomalia, que ocorre meses após uma falha em voo anterior. A SpaceX domina o mercado de lançamentos com mais de 90% da massa orbital.

Elon Musk , dono da SpaceX, se pronunciou na rede social X após a explosão de um foguete da empresa Blue Origin , de Jeff Bezos , ocorrida na noite desta quinta-feira (28).

O incidente aconteceu durante um teste de combustão (hotfire test) no Complexo de Lançamento 36, envolvindo o novo foguete New Glenn. Em sua publicação, Musk expressou pesar: "Muito lamentável. Foguetes são difíceis". Após o pronunciamento oficial da Blue Origin, Musk reforçou sua mensagem de solidariedade: "Lamento ver isso, espero que você se recupere rapidamente".

A Blue Origin confirmou que todos os funcionários estão seguros e que uma investigação sobre a causa da anomalia já foi iniciada. A empresa informou que, embora ainda seja cedo para determinar a causa raiz, a equipe está trabalhando para encontrá-la e se comprometeu a reconstruir o que for necessário para retomar os voos, afirmando que "vale a pena".

Esse incidente ocorre poucos meses após uma falha no terceiro voo do New Glenn, em 19 de abril, que levou a uma investigação da Administração Federal de Aviação (FAA). Naquela ocasião, o primeiro estágio pousou com sucesso em uma balsa marítima, mas o segundo estágio não conseguiu colocar o satélite BlueBird 7 da AST SpaceMobile em órbita segura. A NASA também se manifestou, declarando que está ciente da anomalia no Complexo de Lançamento 36.

Apesar do revés, a Blue Origin anunciou planos para o retorno dos voos do New Glenn. A rivalidade entre Musk e Bezos é conhecida no setor aeroespacial. Embora a Blue Origin tenha sido fundada antes (nos anos 2000) que a SpaceX (2002), a empresa de Musk adota uma abordagem mais agressiva e possui um histórico de voos muito mais extenso.

Segundo especialistas, a SpaceX já lança foguetes orbitais desde 2007 e detém mais de 90% da massa orbital colocada no espaço, o que configura uma situação de quase monopólio. Essa hegemonia coloca pressão sobre a Blue Origin, que busca acelerar o desenvolvimento do New Glenn para competir em um mercado dominado pela empresa de Musk. O acidente deixa claro os riscos inerentes ao lançamento de foguetes, um setor onde falhas podem ser catastróficas.

A robustez da resposta das empresas e das agências reguladoras será crucial para garantir a segurança contínua e o avanço da exploração espacial comercial. Apesar da competição acirrada, a demonstração de solidariedade de Musk reflete um entendimento comum sobre a complexidade dos lançamentos orbitais e a necessidade de resiliência após contratempos





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